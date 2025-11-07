“Enquanto o Céu Não me Espera” e “Mambembe” vencem os prêmios da crítica do festival Agenda Brasil em Milão

Foto: Lucas Weglinski, Léa Freire e Camilo Cavalcante © Michelangelo Princiotta/Agenda Brasil

“Enquanto o Céu Não me Espera”, de Cristiane Garcia, na categoria de ficção, e “Mambembe”, de Fabio Meira, na seção de documentários, venceram os prêmios da crítica da 12ª edição do Agenda Brasil, o mais importante festival de cinema brasileiro na Itália, realizado de 30 de outubro a 6 de novembro, no Anteo Palazzo del Cinema, em Milão.

Já os reconhecimentos do júri popular em cada categoria foram, respectivamente, às obras “Aumenta que é Rock’n roll”, dirigida por Tomás Portella, e “Luiz Melodia – No Coração do Brasil”, de Alessandra Dorgan. A cerimônia de premiação foi realizada na noite de quinta-feira (6) e seguida pela exibição do filme “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal, que não participava da competição.

O júri de especialistas concedeu, ainda, duas menções honrosas: uma a “O Palhaço de Cara Limpa”, ficção de Camilo Cavalcante, a outra ao documentário “A Música Natureza de Léa Freire”, de Lucas Weglinski. Os dois diretores e a musicista homenageada compareceram à cerimônia.

“Enquanto o Céu Não me Espera” conta a história de um agricultor ribeirinho que luta para manter sua família e sua pequena propriedade na Amazônia, apesar das inundações causadas pelas mudanças climáticas.

“Mambembe”, um documentário sobre a tentativa de se fazer um filme, foca na vida de um solitário topógrafo, que percorre as terras áridas de Pernambuco e conhece três mulheres de um circo itinerante.

Baseado em uma história real, “Aumenta que é Rock’n roll” retrata a criação da Rádio Fluminense, apelidada de “A Maldita”, no anos 80, em Niterói, no Rio de Janeiro.

“Luiz Melodia – No Coração do Brasil” explora a trajetória do cantor e compositor que soube misturar samba, bossa nova, blues e jazz, tornando-se um dos mais importantes nomes da MPB.

Em abril deste ano, “A Música Natureza de Léa Freire” inaugurou a Saison Brésil France, em Paris. Antes disso, em março, em Belém, a convite da Secretaria de Cultura, foi organizada uma sessão especial do filme, seguida de concerto de Léa Freire com a lendária Orquestra do Teatro da Paz.

Organizado pela Associazione Vagaluna, Agenda Brasil é realizado com apoio do Instituto Guimarães Rosa. Este ano, mais de 800 pessoas compraram ingressos para assistir a filmes da recente safra nacional em Milão, onde 14 longas-metragens, de diversos gêneros, produzidos de norte a sul do país, foram exibidos.

Em versão reduzida, o Agenda Brasil também levou o cinema brasileiro autoral a Turim (nos dias 1 e 2 de novembro, no CineTeatro Baretti, com a participação de cerca de 350 espectadores) e agora parte para Roma, nos dias 10 e 11 de novembro, na Casa del Cinema, na Villa Borghese.