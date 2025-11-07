Canal Brasil exibe o curta “Glauces: Estudo de um Rosto”
Na terça-feira, dia 11/11, às 20h30, estreia no Canal Brasil “Glauces: Estudo de um Rosto”. O filme, dirigido por Joel Pizzini, é um ensaio-poético sobre a atriz Glauce Rocha (1930-1971). Logo após a exibição do curta, vai ao ar o longa-metragem “A Navalha na Carne”, de Braz Chediak, protagonizado por Glauce.
Feito de montagens, “Glauces” explora recortes de filmes estrelados pela atriz ao longo de duas décadas. O diretor apostou em uma linguagem em que dispensa fotos, depoimentos e locução. O fio condutor da narrativa é um poema que relaciona a atriz à mítica Glauce, rival de Medéia – personagem da mitologia grega –, escrito por Pizzini e Sérgio Medeiros e lido, em off, pelo ator Paulo Autran. No curta, a artista, dona de uma filmografia densa, aparece em trechos dos clássicos “Terra em Transe” (1967), de Glauber Rocha, “Os Cafajestes” (1962), de Ruy Guerra, e “Um Caso de Polícia” (1959), dirigido por Carla Civelli, além de “A Navalha na Carne” (1969), versão de Braz Chediak para a peça de Plínio Marcos.
“A Navalha na Carne”, de Braz Chediak, conta com a produção de Jece Valadão, que também atua no filme ao lado de Glauce Rocha e Emiliano Queiroz. A trama acompanha Neusa (Glauce), uma prostituta casada com um gigolô. Apaixonada pelo marido, ela se submete a vergonhas e humilhações.
Glauce Rocha nasceu em 1930, em São Paulo. No Conservatório Nacional de Teatro teve aulas com Esther Leão, Maria Clara Machado e Luísa Barreto Leite. Glauce começou apresentando peças infantis. Sua primeira aparição profissional no teatro foi com a Companhia de Teatro de Alda Garrido, em 1952, no Rio de Janeiro. Interpretou Rosinha na peça Madame Sans Gene. Também participou do filme “Rio, 40 Graus”(1955), de Nelson Pereira dos Santos. Seu último trabalho foi na novela “O Hospital”, na TV Tupi, que não chegou a concluir. Faleceu em 1971, em São Paulo.