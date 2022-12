Último projeto assinado por Paulo Gustavo estreia no Prime Video

O Prime Video estreia, no dia 16 de dezembro, “Filho da Mãe”, documentário Original Amazon com o último trabalho de Paulo Gustavo, que faleceu em 2021. Com cenas inéditas, o longa mostra a intimidade entre o artista e sua mãe, Déa Lúcia, e ainda traz fotos e vídeos da sua infância e adolescência. Ao longo de quase duas horas, amigos próximos e familiares contam como era conviver com Paulo e compartilham memórias especiais, para um reencontro emocionante com os fãs.

“Filho da Mãe” acompanha os bastidores da última turnê de Paulo pelo Brasil: um show musical com a mãe, Déa, sua grande inspiração para criar Dona Hermínia, personagem principal de “Minha Mãe é Uma Peça”, um dos maiores sucessos da história do cinema brasileiro.

Com direção geral de Susana Garcia e codireção de Jú Amaral, irmã de Paulo, o filme acompanha mãe e filho em momentos íntimos e inspiradores e mostra também Paulo Gustavo como marido e pai ao lado de Thales Bretas, em várias fases de suas vidas. A produção é de A Fábrica, com produção executiva de Susana Garcia, Luiz Noronha, Cecília Grosso e Samanta Moraes.