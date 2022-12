ABRA lança guia de práticas para roteiro de não-ficção

O que é o roteiro de não ficção? Quanto se deve cobrar pelo trabalho? Quem recebe o crédito? Só o texto escrito é roteiro? Quais são as funções possíveis desses profissionais em uma produção? Estas e outras perguntas frequentes no mercado audiovisual brasileiro são respondidas pelo novo Guia de Não-Ficção da Abra (Associação Brasileira de Autores Roteiristas).

O trabalho, baseado em pesquisas quantitativas e qualitativas, entrevistas e debates foi elaborado ao longo de um ano por roteiristas do Grupo de Trabalho de Práticas para Roteiro de Documentário e Não-Ficção da associação com o objetivo de reduzir a nebulosidade em torno do processo de trabalho desses profissionais que atuam em documentários, realities, programas de variedades, entre outros produtos do mercado audiovisual brasileiro.

Os resultados, conclusões e propostas do texto não têm a pretensão de encerrar a discussão sobre a complexidade das narrativas para não ficção, mas sim oferecer ao mercado audiovisual um norte de boas práticas de contratação e atuação no campo da não-ficção, da criação à finalização.

O guia foi apresentado pela primeira vez durante o Frapa – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, em setembro deste ano, e agora finalizado está disponível para consulta no site da Abra, através do link https://www.abra.art.br/wp-content/uploads/2022/12/GuiaProntoVF-1_compressed.pdf.