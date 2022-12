“Casa Izabel” é consagrado melhor filme do Cine PE 2022

A 26ª edição do Cine PE, que chegou ao fim na noite desta quarta-feira (14), em sessão realizada no Cinema do Porto, consagrou o drama “Casa Izabel” (foto) como o Melhor Longa-Metragem escolhido pelo Júri Oficial do evento. O filme de Gil Baroni narra os acontecimentos em uma isolada casa grande, originalmente fundada por uma elite escravocrata, onde, em plena década de 1970, se instala um clube secreto de crossdressers.

O documentário “Benzedeira”, de San Marcelo e Pedro Olaia, ganhou o prêmio de Melhor Curta-Metragem Nacional. Já na Mostra Competitiva de Curtas Pernambucanos, o vencedor foi o filme “Da Boca da Noite à Barra do Dia”, de Tiago Delácio, que ainda abocanhou as Calungas de Prata de Melhor Edição de Som, Melhor Direção de Arte e Melhor Ator para Sebastião Pereira de Lima, mais conhecido como Seu Martelo. O curta-metragem pernambucano “Solum”, de Vitória Vasconcellos, também foi um dos grandes destaques desta edição, levando para casa três Calungas de Prata, incluindo as de Melhor Roteiro e Melhor Fotografia.

O Júri Oficial do Cine PE foi formado pelo cineasta Luiz Carlos Lacerda, o produtor Emanoel Freitas, a cineasta Tizuka Yamasaki e a atriz Bete Mendes.

Para o público, o melhor curta pernambucano foi “Solum”, de Vitória Vasconcellos, enquanto “O Destino da Senhora Adelaide”, de Breno Alvarenga e Luiza Garcia, foi eleito o melhor curta nacional. O Júri Popular também elegeu “Rama Pankararu”, do diretor Pedro Sodré, o melhor longa-metragem. Mais de 2 mil pessoas votaram nos filmes do Cine PE 2022.

Composto por Pablo Villaça, Enoe Lopes e Alexandre Figueiroa, o júri da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) concedeu o prêmio de Melhor Longa-Metragem para “Rama Pankararu”, de Pedro Sodré. O prêmio de Melhor Curta-Metragem foi para “Benzedeira”, de San Marcelo e Pedro Olaia.

Com júri formado por Francisco Carbone, do site Cenas de Cinema, Vitor Búrigo, do CineVitor, Luciana Veras, da Revista Continente, Neusa Barbosa, do CineWeb, e Robledo Milani, do Papo de Cinema, o Prêmio Canal Brasil elegeu como Melhor Curta “O Destino da Sra. Adelaide”, de Breno Alvarenga e Luiza Garcia. Com o objetivo de estimular a nova geração de cineastas, o Canal Brasil oferece um troféu e R$ 15 mil para o melhor filme de curta-metragem, que também será exibido em sua grade de programação.

Confira a lista completa de premiados:

PRÊMIO CANAL BRASIL

Melhor Curta-Metragem – “O Destino da Senhora Adelaide”, de Breno Alvarenga e Luiza Garcia

PRÊMIO DA CRÍTICA – ABRACCINE

Melhor Curta-Metragem – “Benzedeira”, de San Marcelo e Pedro Olaia

Melhor Longa-Metragem – “Rama Pankararu”, de Pedro Sodré

JÚRI POPULAR

Melhor Curta-Metragem Pernambucano – “Solum”, de Vitória Vasconcellos

Melhor Curta-Metragem Nacional – “O Destino da Senhora Adelaide”, de Breno Alvarenga e Luiza Garcia

Melhor Longa-Metragem – “Rama Pankararu”, de Pedro Sodré

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS-METRAGENS PERNAMBUCANOS

Melhor Filme – “Da Boca da Noite à Barra do Dia”, de Tiago Delácio

Melhor Direção – Armando Lôbo – “Último Dia”

Melhor Roteiro – Vitória Vasconcellos – “Solum”, de Vitória Vasconcellos

Melhor Fotografia – Gabriel Gaurano – “Solum”, de Vitória Vasconcellos

Melhor Montagem – Vitória Vasconcellos – “Solum”, de Vitória Vasconcellos

Melhor Edição de Som – Adalberto Oliveira – “Da Boca da Noite à Barra do Dia”, de Tiago Delácio

Melhor Direção de Arte – Lia Letícia – “Da Boca da Noite à Barra do Dia”, de Tiago Delácio

Melhor Trilha Sonora – Armando Lôbo – “Último Dia”, de Armando Lôbo

Melhor Ator – Sebastião Pereira de Lima (“Martelo”) – “Da Boca da Noite à Barra do Dia”, de Tiago Delácio

Melhor Atriz – Kadydja Erlen – “Contos de Amor e Crime”, de Natali Assunção

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS-METRAGENS NACIONAIS

Melhor Filme – “Benzedeira”, de San Marcelo e Pedro Olaia

Melhor Direção – Leonardo Martinelli – “Fantasma Neon”

Melhor Roteiro – Breno Alvarenga – “O Destino da Senhora Adelaide”, de Breno Alvarenga e Luiza Garcia

Melhor Fotografia – Adalberto Oliveira – “Fragmentos de Gondwana”, de Adalberto Oliveira

Melhor Montagem – Bruna Lessa – “Os Pilotos do Plano”, de Bruna Lessa

Melhor Edição de Som – Cláudio Lavôr – “Alexandrina – Um Relâmpago”, de Keila Sankofa

Melhor Direção de Arte – Ana Carolina Silva – “Andrômeda”, de Lucas Gesser

Melhor Trilha Sonora – Ayssa Yamaguti, Carol Maia, José Miguel Brasil, Leonardo Martinelli – “Fantasma Neon”, de Leonardo Martinelli

Melhor Ator – Dennis Pinheiro – “Fantasma Neon”, de Leonardo Martinelli

Melhor Atriz – Regina Albuquerque – “Desejo e Necessidade”, de Milso Roberto

MOSTRA COMPETITIVA DE LONGAS-METRAGENS

Melhor Filme – “Casa Izabel”, de Gil Baroni

Melhor Direção – Paulo Junior, Gabriel Oliveira e Diego Zanotti – “Gerais da Pedra”

Melhor Roteiro – Guto Pasko – “Aldeia Natal”, de Guto Pasko

Melhor Fotografia – Diego Zanotti – “Gerais da Pedra”, de Paulo Junior, Gabriel Oliveira e Diego Zanotti

Melhor Montagem – Lucas Cesario Pereira – “Aldeia Natal”, de Guto Pasko

Melhor Edição de Som – Simone Petrillo – “Um outro Francisco”, de Margarita Hernández

Melhor Trilha Sonora – Jean Gabriel e Fábio Peres – “Casa Izabel”, de Gil Baroni

Melhor Direção de Arte – Laís Melo – “Casa Izabel”, de Gil Baroni

Melhor Ator Coadjuvante – Conjunto do elenco masculino – “Casa Izabel”, de Gil Baroni

Melhor Atriz Coadjuvante – Gracinda Nave – “Vermelho Monet”, de Halder Gomes

Melhor Ator – Conjunto do elenco masculino – “Casa Izabel”, de Gil Baroni

Melhor Atriz – Bia Pankararu – “Rama Pankararu”, de Pedro Sodré