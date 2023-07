CineBrasilTV inicia comemorações de seus 20 anos de parceria com produtores independentes

Foto: Tereza Trautman, em cena de “As Protagonistas”, de Tata Amaral © Camila Freitas

O canal CineBrasilTV inicia nessa segunda-feira, 10 de julho – data comemorativa de seus 19 anos como vitrine da produção independente brasileira – calendário de atividades que levarão aos festejos de seus 20 anos.

No comando do canal está a cineasta Tereza Trautman, que depois de dirigir os longas-metragens “Os Homens que Eu Tive” e “Sonhos de uma Menina Moça” e episódios dos filmes “Fantasticon” (A Curtição) e “As Deliciosas Traições do Amor” (Dois é Bom, Quatro é Melhor), resolveu dedicar-se por inteiro à implantação de um canal por assinatura destinado à produção e difusão de obras audiovisuais brasileiras. “Hoje” – pondera a cineasta e produtora –, “apesar do momento difícil que estamos atravessando, contamos com 130 projetos contratados e em produção, sendo 80 filmes e 50 séries”.

“As dificuldades de nosso setor” – explica a produtora – “agravaram-se no momento em que a Ancine não soube regular esse segmento do mercado (o da TV por assinatura)”. A falta de tal regulação – detalha – “ limitou nosso acesso a tal mercado, com o agravante de que as cotas da Lei da TV Paga vencem em setembro, portanto daqui a dois meses”, como Tereza explica em seu texto abaixo.

As parcerias do CineBrasilTV são, apesar de todas as dificuldades, das mais significativas. O canal coproduziu e serviu de vitrine a projetos de realizadores estreantes, ou experientes, como Eryk Rocha, Caru Alves de Sousa, Beth Formaggini, Eliane Caffé, Larissa Figueiredo, Susanna Lira, Betse de Paula, Eugenio Puppo, Toni Venturi, Hermes Leal, José Araripe Jr, Paulo Markum, Silvio Tendler, Orlando Senna e Tata Amaral. No caso desta realizadora, há que destacar-se a série “As Protagonistas”, que narra em 13 episódios a saga do cinema feminino no Brasil. Tudo começa na fase muda, com o pioneiro “O Caso do Dominó Preto”, realizado em 1931 por Cléo de Verberena, e passa por Carmen Santos, Gilda de Abreu, Ana Carolina, Adélia Sampaio, Tizuka Yamasaki, Helena Solberg, Suzana Amaral, Carla Camurati, Helena Ignez, Anna Muylaert e chega às novíssimas realizadoras (sem esquecer as de origem afro e indígena) que fizeram sua estreia no longa-metragem nos últimos cinco anos (destaque para Viviane Ferreira e Graci Guarani).

O ator, produtor e documentarista Marcos Palmeira também trabalhou em parceria com o CineBrasilTV no projeto “Manual de Sobrevivência para o Século 21”. Paulo Markum dirigiu “Diretas, Já!”, hoje disponível na TV aberta (Fundação Padre Anchieta – TV Cultura). Eugenio Puppo já realizou vários trabalhos com o canal comandado por Tereza Trautman, caso de “A República dos Juízes” e “História da Alimentação no Brasil”, série dedicada à culinária brasileira, vista pelo prisma de Luiz da Câmara Cascudo (1898-1986), importante estudioso de nossos hábitos alimentares.

Para este próximo mês de agosto, estão previstos os lançamentos de duas novas séries no campo da comédia – uma se intitula “Sala dos Professores” e a outra, “A Dona Branca”.

Neste exato momento, além de buscar recursos para a produção dos filmes e séries que têm o CineBrasilTV como parceira, Tereza Trautman, aos 73 anos, assiste, entusiasmada, o resgate de “Os Homens que Eu Tive”, filme estrelado por Darlene Glória e proibido pela Censura no início da década de 1970.

“Meu primeiro longa-metragem está sendo redescoberto”, comemora. “Ele encontra-se em fase final de seu processo de remasterização, feita pela Cinemateca Brasileira, para integrar mostra de filmes lançados em 1973, portanto há exatos 50 anos”.

A remasterização – pondera a realizadora – abrirá novas janelas para “Os Homens que Eu Tive”. Tanto que “o Canal Brasil deseja licenciá-lo para sua programação”. Ao recuperar suas cores e qualidades originais, explica Tereza, “o filme poderá atender aos convites de exibição em festivais e mostras nacionais e internacionais”.

Algumas produções realizadas em parceria com CineBrasilTV: