Dia.Lab concede principal prêmio ao projeto “O Canto da Cigarra”, de Rayane Teles e Daniel Leite

“O Canto da Cigarra”, projeto de longa-metragem da roteirista Rayane Teles, com produção de Daniel Leite, foi o grande vencedor da quarta edição do Dia.Lab 2022, programa internacional imersivo focado na profissionalização de produtores e roteiristas negros por meio do desenvolvimento de projetos cinematográficos de ficção e documentário. Realizado pelo Diáspora Conecta na cidade de Camaçari, litoral norte baiano, entre os dias 7 e 13 de dezembro, a quarta edição do Dia.Lab concedeu o Prêmio Diáspora, no valor de R$ 10 mil, para a ficção pensada no interior da Bahia por ser a que mais representa o espírito e essência do laboratório enquanto história, perspectiva e obra.

Marcando a retomada das atividades presenciais, o evento reuniu realizadores audiovisuais de diferentes partes do Brasil e também de outros países latino-americanos, como Cuba, Colômbia, República Dominicana e México, potencializando o diálogo e compartilhamento de ideias com outros territórios da região e o caráter de integração e internacionalização do Diáspora.

Além de “O Canto da Cigarra”, o evento premiou outros três trabalhos audiovisuais. Representada por Tanya Valette, uma das consultoras do Dia.Lab de 2022, a Universidade de Chavon, na República Dominicana, premiou dois projetos: o longa “Pega a Laço”, de Lilian Solá e Guilherme César, foi escolhido para participar do workshop de criação de documentários com Marta Andreu, documentarista e produtora catalã reconhecida internacionalmente pelos seus trabalhos de consultoria; enquanto o roteirista Marcos Alexandre, do projeto baiano “Alex”, foi selecionado para participar de um mestrado de roteiro na instituição de ensino dominicana.

Já a ficção “Experiências Incômodas em Dias Nublados” foi escolhida pelo Projeto Paradiso para receber um apoio para o desenvolvimento do projeto no valor de R$ 3 mil, além da inclusão do realizador Diego Paulino na Rede Paradiso de Talentos.

No total, oito projetos foram selecionados para participar da edição deste ano, na qual os respectivos realizadores receberam assessoramento por meio de workshops, palestras, estudos de caso, exibição de filmes e consultorias direcionadas ao aprimoramento das narrativas audiovisuais, ao desenvolvimento profissional e à capacitação criativa e mercadológica dos participantes.

A edição deste ano também ficou marcada pela criação do programa Impulse Day. Para esta atividade foram selecionados quatro jovens produtores e roteiristas negros egressos da Escola Diáspora, braço de formação do Diáspora Conecta, para uma experiência imersiva de 24 horas na programação do do Dia.Lab 2022. Durante este período, eles puderam conhecer as instalações do laboratório, assistir a conferências, conversar com consultores de diversas partes do mundo e encontrar os realizadores dos oito projetos que integraram a seleção oficial do evento.

Outro destaque do evento foi a abertura do Diáspora Lab Audience, workshop avançado, coordenado por Talita Arruda, distribuidora, pesquisadora e curadora audiovisual, e Marina Tarabay, profissional de marketing e comunicação. A iniciativa utilizou ferramentas e exercícios práticos para a análise de narrativas, perfil e contextos de projetos em diálogo com as mudanças de mercado. Para esta primeira edição foram selecionados dois projetos, sendo um de ficção e um documentário, para acompanhamento.