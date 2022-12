Eduardo Morotó lança seu primeiro longa, “A Morte Habita à Noite”

Raul, um escritor desempregado, serve-se de outra taça de vinho enquanto um vizinho de cima salta para a morte. Sua namorada Lígia fica claramente mais aflita com o incidente, o que antes poderia ser mais facilmente digerido, agora não é mais. Durante uma noite conturbada, Raul conhece Cássia, uma jovem desgarrada e cheia de vida que faz com que ele ressignifique o amor e a morte, numa busca por almas gêmeas em um mundo cheio de melancolia.

“A Morte Habita à Noite”, dirigido por Eduardo Morotó, chega aos cinemas do país em 15 de dezembro, com distribuição da Vitrine Filmes. A produção é assinada por Enquadramento Produções e Plano 9, em coprodução com Baraúna Filmes. No elenco, Roney Villela, Mariana Nunes, Endi Vasconcelos, Rita Carelli e Pedro Gracindo.