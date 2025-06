Canais da EBC apresentam mostra de filmes de arquivo sobre preservação e sustentabilidade

Para discutir questões ambientais e sociais, a TV Brasil, o Canal Educação e o Canal Gov têm uma programação especial no mês de junho com a mostra Arquivo em Cartaz – Memórias da Terra em Filmes de Arquivo. As emissoras apresentam quatro produções inéditas sobre o tema, na semana em que se comemora o Dia do Meio Ambiente.

Além da janela desses conteúdos na telinha, o app TV Brasil Play disponibiliza 14 obras nacionais de curta, média e longa-metragem. As atrações da sétima arte selecionadas para a faixa temática sobre assuntos como preservação e sustentabilidade ficam disponíveis gratuitamente até o dia 30 de junho. A curadoria contempla documentários atuais e históricos, além de trama de dramaturgia.

A proposta é aproveitar o cinema de acervo como ferramenta para abordar as memórias do planeta e da própria produção audiovisual do país. A iniciativa é resultado de uma parceria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) com o Arquivo Nacional. Os conteúdos podem ser acompanhados nos três canais e através das emissoras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

TV Brasil

A programação da TV Brasil para celebrar o Dia do Meio Ambiente vai ao ar nesta quinta (5), a partir das 23h. A atração que marca a estreia da mostra Arquivo em Cartaz – Memórias da Terra em Filmes de Arquivo é o documentário “Amazônia Sociedade Anônima” (foto, 2019), de Estevão Ciavatta.

Logo depois, entram no ar o longa “Mar de Lama” (2022), sobre o processo de mineração no Brasil; o curta “Filhas de Lavadeiras” (2019), obra que traz a história de mulheres negras como a atriz Ruth de Souza e a escritora Conceição Evaristo; e o documentário “Taego Ãwa” (2017), conteúdo sobre uma etnia indígena isolada forçada a deixar suas terras.

TV Brasil Play

O app TV Brasil Play oferece durante o mês de junho a oportunidade para o público conferir 14 produções da mostra. As películas disponíveis no aplicativo são: “A nossa Festa Já Vai Começar” (2022), “Alexandrina – Um Relâmpago” (2022), “Amazônia Sociedade Anônima” (2019), “Césio 137 – O Pesadelo de Goiânia” (1990), “Desterro Guarani” (2011), “Eu Sou Raiz” (2021), “Felix, o Herói da Barra” (2015), “Filhas de Lavadeiras” (2019), “Luta da Erva” (2024), “Mar de Lama” (2022), “Marta Kalunga” (2022), “Olhos de Anastácia: Conexões Quilombolas” (2021), “Sob a Pata do Boi” (2018) e “Taego Ãwa” (2017).

Canal Educação e Canal Gov

O Canal Educação e o Canal Gov estreiam quatro filmes temáticos na faixa das 22h e das 23h, respectivamente. As emissoras apresentam as obras em horário alternativo ao longo do mês.

Para abrir a programação, na quarta (4), o destaque é a obra “Afro – Das Origens aos Destinos” (2024), documentário sobre a influência africana na musicalidade brasileira, na gastronomia e na religiosidade, principalmente na Bahia.

Nesta quinta (5), a atração é “Povos – Territórios, identidade e tradição” (2021), média-metragem que aborda o papel da cartografia social para defesa de territórios tradicionais no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Já na sexta (6), os canais fazem uma sessão dupla. A primeira produção é “As Fiandeiras do Algodão” (2024), curta a respeito do trabalho de mulheres com fios de algodão nas comunidades rurais do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Logo depois, entra em cartaz “Filhas de Lavadeiras” (2019), curta que destaca a trajetória de várias mulheres negras brasileiras.

O documentário “Afro – Das Origens aos Destinos” (2024), sobre a influência africana na musicalidade brasileira, na gastronomia e na religiosidade, principalmente na Bahia, é destaque no Canal Educação na quarta (11), às 22h e à 1h; no sábado (14), às 21h e no domingo (15), às 15h e à 0h30. A janela da obra no Canal Gov está programada para quarta (11), às 18h30, às 21h30 e à 1h; e para quinta (12), às 6h30, às 10h e às 13h30.

O média-metragem “Povos – Territórios, identidade e tradição” (2021) ganha reprise no Canal Educação, na quarta (18), às 22h e à 1h; no sábado (21), às 21h; no domingo (22), às 15h e à 0h30. O Canal Gov mostra o filme novamente na quarta (18), às 18h30, às 21h30 e à 1h; e na quinta (19), às 6h30, às 10h e às 13h30.

Os curtas “As Fiandeiras do Algodão” (2024) e “Filhas de Lavadeiras” (2019) são reexibidos pelo Canal Educação na quarta (25), às 22h e à 1h; no sábado (28), às 21h e no domingo (29), às 15h e à 0h30. No Canal Gov, a