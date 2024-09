Como jogar e não quebrar em cassinos online: Três regras principais

Em primeiro lugar, todos os que têm uma experiência positiva a jogar num casino baseiam-se em três princípios básicos que são sempre relevantes para todos, independentemente da hora em que chegam ao estabelecimento:

• Saiba parar no tempo. Se sente que a excitação toma conta de si cada vez mais, este é o primeiro sinal para se recompor, parar de apostar e sair do estabelecimento de jogo. Esta é a regra de ouro dos jogos de casino. É preciso lembrar disso o tempo todo;

• Ao jogar em máquinas caça-níqueis, você não deve ceder a sentimentos de ganância e apostar repetidamente na tentativa de ganhar o máximo possível. A ganância pode pregar uma peça cruel em um hóspede de um estabelecimento de jogo;

• Ouça a sua voz interior. Se ele lhe disser que é hora de parar, não ignore esse sentimento.

Um recém-chegado a um casino deve lembrar-se disto antes de mais nada, uma vez que os jogadores mais experientes estão familiarizados com estas regras.

Quais são as consequências de não seguir essas regras?

Se você nunca jogou antes, não determinará imediatamente o quanto você está jogando. Os especialistas dizem que o vício do jogo pode se desenvolver muito rapidamente em uma pessoa. Se você sente que é movido por uma sensação de excitação, no jogo você deseja cada vez mais aumentar as apostas e, no processo, fica cada vez mais difícil parar – tudo isso pode ser atribuído a sinais de um problema de jogo.

Os psicólogos aconselham essas pessoas a abandonar completamente o jogo ou a parar de jogar por dinheiro. Para as pessoas que adoram slots mas não estão preparadas para fazer apostas reais, existem casinos sociais que lhe permitem divertir-se e passar tempo a jogar numa slot machine sem perder um cêntimo. Existem também cassinos com depósito mínimo de 1 real, onde você pode jogar por pequenas quantias.

Não devemos esquecer que não existe uma regra única que garanta a vitória. O jogo é entretenimento e não deve ser levado muito a sério. Outro conselho para um novato que chega a um cassino é que você deve levar consigo exatamente tanto dinheiro quanto não se importa em gastar em momentos de lazer.

No entanto, os especialistas ainda identificaram várias recomendações que podem desempenhar um papel positivo no jogo e aumentar ligeiramente as hipóteses de vitória.

Distribua suas apostas com antecedência

Conforme mencionado anteriormente, em primeiro lugar, determine o orçamento que você está disposto a gastar quando for a um estabelecimento de jogos de azar. Você não deve exceder o valor estabelecido. Assim, você poderá evitar perdas financeiras significativas e estresse.

Ao jogar slots, os jogadores experientes são aconselhados a distribuir os fundos atribuídos e a fazer várias pequenas apostas. Você não deve jogar no máximo imediatamente. Assim você passará mais tempo jogando, aumentará suas chances de ganhar e não perderá muito dinheiro em apenas uma rodada se a sorte não estiver do seu lado.

Você ganhou? Hora de sair

O seguinte conselho para um recém-chegado ao casino: se ganhar, saia. Se a sua conta de jogo já tem muitos ganhos e você recebeu satisfação moral com o processo, é hora de sair do estabelecimento. Saiba quando parar – saiba parar a tempo para não sair com os bolsos vazios.

Não dê ouvidos a pessoas próximas que possam tentar persuadi-lo a fazer outra aposta, argumentando que isso é verdadeira paixão. Lembre-se, você não é chato – você é conservador. Esta qualidade permite que muitos jogadores experientes se mantenham à tona e saiam do casino sem perder o seu dinheiro.

Não hesite em perguntar a quem tem mais experiência

Se você é novo nos cassinos, não tenha medo de conhecer pessoas e fazer perguntas sobre o que lhe interessa. Nem todos podem compartilhar suas estratégias, mas alguém certamente dará bons conselhos. Por exemplo, jogadores experientes podem dizer qual slot machine não vale a pena jogar, mas qual oferece a maior porcentagem de retorno.

Não se esqueça do modo de demonstração

Para entender como funciona uma máquina caça-níqueis, entender as regras, determinar a porcentagem de retorno e o princípio de formação das linhas de prêmio, você deve evitar jogar por dinheiro. Use o modo de demonstração. Nesse formato, o jogo é disputado por pontos virtuais e não há necessidade de fazer aposta real. Mas você será capaz de determinar algumas nuances de como a máquina caça-níqueis funciona e entender se ela é adequada para você ou não. Este regime também pode ser utilizado por recém-chegados aos casinos online nas jurisdições onde tais sites operam legalmente.

Assim, o bom senso, além de seguir as dicas simples descritas acima, ajudará o iniciante a se sentir confortável no cassino e a não perder dinheiro.