Pitching Doc Futura tem inscrições abertas para projetos sobre direitos humanos até 5 de dezembro

Cineastas e documentaristas com projetos que tratem do tema Direitos Humanos têm até o dia 5 de dezembro para se inscrever na 13ª edição do Pitching Doc Futura, uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho e Canal Futura. De acordo com edital, as inscrições se encerram às 18h do dia 5 de dezembro (neste link) e o projeto selecionado contará com a coprodução de um documentário de 52 minutos e apoio de R$ 150 mil, além de exibição na grade de programação do Futura e no Globoplay.

Antes da seleção final, haverá Rodadas de Mentoria com profissionais do mercado audiovisual. As atividades serão online e irão definir o vencedor final. Cada produtora poderá inscrever apenas um projeto e o valor destinado à produção deverá contemplar todas as etapas de formatação, conteúdo, pesquisa, direitos autorais, produção, realização e finalização do documentário.