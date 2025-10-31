Programa de aceleração de negócios do audiovisual tem inscrições prorrogadas

A edição 2026 do Amplifica Cine recebe, até 10 de novembro, inscrições para a edição 2026 do programa que vai acelerar até 25 negócios de audiovisual. Os selecionados receberão um aporte de R$ 50 mil. Podem participar produtoras, distribuidoras, agências, empresas de tecnologia e dados que atuem nos setores de cinema, TV e novas mídias. Os interessados devem se inscrever pelo site adesampa.com.br/amplificacine.

O objetivo do programa é incentivar a profissionalização e a economia criativa dos paulistanos, com foco maior em empreendedores de regiões periféricas da Capital. O programa fornece investimento financeiro para ser usado na aquisição de equipamentos e remuneração aos participantes durante os 6 meses em que são realizadas oficinas de capacitação, mentorias individuais e personalizadas e encontros de conexão.

O impacto do Amplifica Cine é comprovado por cases como a Monomito Filmes, produtora que nasceu no Itaim Paulista e, após passar pela aceleração, dobrou seu faturamento. A Aluga Quebrada é outro exemplo de negócio criativo que participou da primeira turma de aceleração do Amplifica Cine. A empresa, fundada em 2022, funciona como uma locadora de equipamentos de audiovisual a valores acessíveis, viabilizando que mais pessoas tenham acesso a equipamentos, sem a necessidade de adquirir.

Outra referência do programa é o Visionária Lab, que promove narrativas plurais e inovadoras no audiovisual e educomunicação, com foco em dar voz para causas e vozes afro-trans-periféricas. A Devir Produções participou do Amplifica Cine em 2024 e a aceleração contribuiu para a profissionalização da gestão e investimento em novos equipamentos, além de viabilizar a participação em evento de cinema no Uruguai.