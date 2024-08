Caixa Cultural RJ apresenta mostra de filmes de cineastas brasileiras e obras que inspiraram suas trajetórias

A Caixa Cultural Rio de Janeiro recebe, de 27 de agosto a 8 de setembro, a quarta edição da mostra Faróis do Cinema, desta vez dedicada exclusivamente a diretoras. Serão exibidos 12 longas-metragens dirigidos por cineastas brasileiras de várias gerações, acompanhados por outros 11 longas e quatro curtas indicados por elas como seus “faróis”, obras que as inspiraram nas suas trajetórias e foram importantes na formação dos seus olhares. Faróis do Cinema – Mulheres Cineastas tem curadoria de Mariana Bezerra Cavalcanti e conta com o patrocínio da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal. A entrada é gratuita para todas as sessões e atividades extras.

A ideia da mostra é investigar as fontes de inspiração e os diálogos possíveis entre a diretora e a espectadora que convivem em cada cineasta. Ela foi inspirada na série de postagens “Faróis”, do DocBlog, que o crítico de cinema Carlos Alberto Mattos mantinha no portal O Globo.

Susanna Lira abre esta quarta edição da mostra, no dia 27, com uma pré-estreia de “Fernanda Young, Foge-me ao Controle” e a exibição do seu “farol” “Cabra Marcado para Morrer”, de Eduardo Coutinho. Aída Marques, diretora de “Agudás – Os Brasileiros do Benin”, indicou “Hiroshima meu Amor”, de Alain Resnais. “Mangueira em Dois Tempos”, de Ana Maria Magalhães, será acompanhado por “Viver a Vida”, de Jean-Luc Godard. Beth Formaggini, diretora de “Xingu Cariri Caruaru Carioca”, escolheu “Deus e o Diabo na Terra do Sol”, de Glauber Rocha. Já Clarissa Campolina, codiretora de “Enquanto Estamos Aqui”, tem como “farol” “Iracema, uma Transa Amazônica”, de Jorge Bodanzky e Orlando Senna. Helena Ignez apresenta seu mais recente filme, “A Alegria é a Prova dos Nove”, e Quanto Mais Quente Melhor”, de Billy Wilder. “Como nossos Pais”, de Laís Bodanzky, faz par com “A Hora da Estrela”, de Suzana Amaral. Luciana Bezerra, codiretora de “A Festa de Léo”, indicou quatro curtas de Kleber Mendonça Filho, “Vinil Verde”, “Eletrodoméstica” e “Noite de Sexta, Manhã de Sábado”. Marina Meliande, diretora de “Mormaço”, tem como “farol” “O Bandido da Luz Vermelha”, de Rogério Sganzerla. Patrícia Niedermeier, codiretora de “Salto no Vazio” (foto), indicou “As Praias de Agnès”, de Agnès Varda. “A Dupla Jornada”, de Helena Solberg, é o “farol” de Tetê Moraes, diretora de “O Sol – Caminhando Contra o Vento”. E “Adeus América”, de Sergio Oksman, foi o filme escolhido por Theresa Jessouroum, diretora de “O Corpo é nosso!”.

Atividades extras

A mostra realizará diversos bate-papos com as cineastas convidadas, com mediação dos críticos de cinema Leonardo Luiz Ferreira e Carlos Alberto Mattos, após as exibições de alguns filmes. Além disso, no dia 4 de setembro, às 19h, Mattos e Mariana Bezerra Cavalcanti fazem uma palestra sobre a história da mostra, contando casos, conversas e filmes que foram exibidos, desde a primeira edição, em 2010. E no sábado, 31 de agosto, às 13h15, haverá uma oficina com a cineasta mineira Clarissa Campolina, codiretora de “Enquanto Estamos Aqui”. Será um encontro voltado para discutir a criação cinematográfica, desde a concepção artística até a execução prática. As vagas são limitadas (25 pessoas) e a classificação etária de de 16 anos.

A programação completa da mostra pode ser conferida aqui.

Mostra Faróis do Cinema – Mulheres Cineastas

Data: 27 de agosto a 8 de setembro

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro – Unidade Passeio – Rua do Passeio, 38 – Centro (Metrô e VLT: Cinelândia) – (21) 3980-3815

Ingressos: Entrada gratuita com distribuição de senhas 30 min. antes do início das sessões e das atividades extras

Lotação: 62 lugares

Bilheteria: terça-feira a sábado, das 13h às 19h; domingo e feriados, das 13h às 18h