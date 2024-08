Max celebra aniversário de Tim Burton com uma seleção especial de suas obras

No domingo, 25 de agosto, a Max celebra o aniversário de Tim Burton com uma seleção especial de seus filmes mais icônicos. Burton, reconhecido por seu estilo gótico e fantasioso, criou alguns dos mundos mais memoráveis do cinema, cheios de imaginação, humor sombrio e personagens únicos. Desde o encanto macabro de Beetlejuice até a visão sombria de Batman, essa seleção é um tributo à criatividade sem limites de um dos cineastas mais influentes da nossa época.

A seleção inclui:

BEETLEJUICE – OS FANTASMAS SE DIVERTEM (1988)

Esta comédia sobrenatural segue um casal recém-falecido que, ao não conseguir espantar os novos inquilinos de sua casa, contrata um bio-exorcista chamado Beetlejuice (Michael Keaton). Burton mistura o macabro com o cômico, criando um dos filmes mais queridos de sua filmografia.

BATMAN (1989) e BATMAN – O RETORNO (foto, 1992)

Com Michael Keaton como o Cavaleiro das Trevas, esses filmes redefiniram o gênero de super-heróis com uma abordagem mais sombria e estilizada. Burton criou uma Gotham City escura e gótica, que contrastava com as versões anteriores mais coloridas do personagem.

MARTE ATACA! (1996)

Esta comédia de ficção científica é uma homenagem aos filmes B de extraterrestres dos anos 1950. Com um elenco estrelado que inclui Jack Nicholson, Glenn Close e Pierce Brosnan, Burton combina o absurdo com a sátira política para criar um filme único e divertido.

A NOIVA CADÁVER (2005)

Neste filme de animação em stop-motion, Victor (Johnny Depp) acidentalmente se casa com Emily (Helena Bonham Carter), uma noiva cadáver. O filme é uma história poética sobre amor, perda e redenção, com uma estética visual característica de Burton.

A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE (2005)

Esta versão do clássico de Roald Dahl segue Charlie Bucket (Freddie Highmore) enquanto ele visita a fábrica de chocolate de Willy Wonka (Johnny Depp). O filme é uma fusão do humor excêntrico de Burton com a magia do mundo de Dahl, oferecendo uma visão mais sombria e estilizada do conto.

9 – A SALVAÇÃO (2009)

Num futuro pós-apocalíptico, um pequeno grupo de bonecos de pano luta para sobreviver e encontrar um propósito em um mundo devastado. O filme, dirigido por Shane Acker e produzido por Burton, é uma história sombria e emotiva sobre esperança e resistência.

SOMBRAS DA NOITE (2012)

Baseada na série de televisão homônima, esta comédia de terror segue Barnabas Collins (Johnny Depp), um vampiro que desperta em 1972 e enfrenta os descendentes de sua família. O filme é uma homenagem ao cinema gótico e às novelas de terror dos anos 1960.