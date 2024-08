Finalistas do Prêmio Grande Otelo podem ser vistos no cinema, na UCI, e no Canal Brasil

A 23ª edição do Prêmio Grande Otelo, que acontece no dia 28 de agosto, com transmissão ao vivo pelo YouTube e pelo Canal Brasil, vai premiar as melhores produções da nova safra. Os finalistas que concorrem ao prêmio podem ser vistos na UCI, que vai exibir, nos dias 26 e 27 de agosto (segunda e terça), os 10 longas finalistas aos prêmios de melhor ficção e melhor comédia, com ingressos a R$ 10. Será a primeira edição do UCI Day Cinema Brasileiro – Maratona Finalistas no Prêmio Grande Otelo.

O Canal Brasil também preparou uma mostra com os longas e curtas-metragens finalistas nesta edição do evento. A programação tem início no sábado, dia 24 de agosto, a partir das 13h45, até 22h15, e no domingo, dia 25, no mesmo horário.

Os longas selecionados pela UCI são “Mussum – O Filmis”, “Noites Alienígenas”, “Nosso Sonho – A História de Claudinho e Buchecha”, “Pedágio”, “Desapega!”, “Minha Irmã e Eu”, “Os Farofeiros”, “Pérola” (foto), “Saudosa Maloca” e “Três Tigres Tristes”. A venda de ingressos já está aberta, e o UCI Day Cinema Brasileiro tem o apoio da ETC Filmes.

Programação UCI

“Mussum – O Filmis”, finalista em 12 categorias na premiação, é dirigido por Silvio Guindane e traz a história do comediante Mussum, dos Trapalhões, desde a sua infância até o auge de sua carreira. “Noites Alienígenas”, de Sérgio de Carvalho, compete em 6 categorias e conta a saga de três amigos que revelam um panorama da vida urbana do Acre, que é pouco noticiada, mas vive o mesmo drama da guerra contra as drogas e das facções originadas pelo tráfico. No longa “Pedágio”, que recebeu 6 indicações no prêmio, a diretora Carolina Markowicz aborda o conservadorismo através do papel de Suellen (Maeve Jinkings), funcionária de um pedágio que busca formas ilegais de adquirir uma renda extra e submeter seu filho ao processo da “cura gay”. A cinebiografia da dupla de cantores Claudinho e Buchecha, dirigida por Eduardo Albergaria, “Nosso Sonho”, foi o filme brasileiro de maior bilheteria em 2023 e também foi indicado a 6 categorias no Prêmio Grande Otelo.

Finalistas na categoria Melhor Longa-Metragem de Comédia na premiação, “Desapega!”, dirigida por Hsu Chien, aborda o assunto da compulsão por compras através da personagem de Rita, interpretada por Gloria Pires; “Minha Irmã e Eu”, de Susana Garcia, estrelado por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck, se consolidou como o primeiro filme brasileiro a alcançar a marca de mais de 2 milhões de espectadores desde 2019, e “Os Farofeiros 2”, que levou 1,8 milhão de espectadores aos cinemas neste ano. O filme dirigido por Roberto Santucci acompanha o grupo de amigos em mais uma viagem, desta vez para a Bahia, mas sempre com várias enrascadas.

“Pérola”, dirigido por Murilo Benício, recebeu 5 indicações e é baseado na obra de Mauro Rasi, que traz para o centro da trama a relação entre um filho dramaturgo e sua mãe, interpretada por Drica Moraes. Indicado a três categorias, “Saudosa Maloca” é um longa inspirado em uma das músicas mais famosas de Adoniran Barbosa e dirigido por Pedro Serrano. A produção tem como plano de fundo a antiga São Paulo e acompanha o jovem garçom Cícero (Sidney Santiago) e seus amigos tendo suas vidas ameaçadas, enquanto o bairro do Bixiga passa por grandes transformações. Para fechar a programação, o longa “Três Tigres Tristes”, de Gustavo Vinagre, que recebeu uma indicação ao prêmio, retrata a história de um trio de jovens que dividem o cotidiano em uma quitinete no bairro da Liberdade, em São Paulo. Em determinado momento do filme, os três recebem uma ordem de despejo e se vêem obrigados a lutar por dinheiro, o que os faz entrar em contato com seus passados individuais e suas realidades de vida e família.

Programação Canal Brasil

O primeiro dia da mostra tem como destaque “Pérola”, de Murilo Benício, uma coprodução do Canal Brasil. O filme vai ao ar no sábado, dia 24, às 19h. Também compõem a programação especial neste dia o documentário “Andança – Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho” (concorre a Melhor Longa-Metragem Documentário); o longa de ficção científica “Mato Seco em Chamas” (Melhor Roteiro Original); o curta-metragem “As Marias” (Melhor Curta-Metragem Documentário) e o longa-metragem “O Rio do Desejo” (Melhor Ator Coadjuvante de Longa-Metragem com Gabriel Leone, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Direção de Fotografia, Melhor Direção de Arte e Melhor Trilha Sonora). Os quatro episódios da série documental “O Caso Escola Base”, indicada à Melhor Série Brasileira de Documentário de Produção Independente para TV aberta, paga ou streaming, encerram a maratona do dia 24 de agosto.

No domingo, dia 25 de agosto, o longa-metragem “Tia Virgínia”, de Fabio Meira, que recebeu sete indicações ao 23º Prêmio Grande Otelo (Melhor Atriz com Vera Holtz; Melhor Atriz Coadjuvante de Longa-Metragem com Arlete Salles; Melhor Ator Coadjuvante de Longa-Metragem com Antônio Pitanga; Melhor Roteiro Original; Melhor Direção de Arte; Melhor Maquiagem e Melhor Montagem) será exibido na mostra especial. O filme conta a história de Virgínia (Vera Holtz), 70 anos, que nunca se casou ou teve filhos, e foi convencida pelas irmãs, Vanda (Arlete Salles) e Valquíria (Louise Cardoso), a deixar a vida que tinha para cuidar dos pais.

Também integram o segundo dia da mostra Prêmio Grande Otelo no Canal Brasil o documentário “Nada Será Como Antes – A Música do Clube da Esquina” (Melhor Longa-Metragem Documentário); o longa premiado “Noites Alienígenas” com seis indicações (Melhor Longa-Metragem de Ficção; Melhor Ator de Longa-Metragem com Chico Diaz; Melhor Roteiro Adaptado; Melhor Maquiagem, Melhor Montagem e Melhor Trilha Sonora); o curta-metragem “Yãmî Yah-Pá – Fim da Noite” (Melhor Curta-Metragem Ficção); os longas “Medusa” (Melhor Direção, Melhor Roteiro Original, Melhor Som e Melhor Trilha Sonora) e “Três Tigres Tristes” (Melhor Longa-Metragem Comédia). A programação encerra com a exibição dos três episódios da série “João sem Deus – A Queda de Abadiânia” (que concorre aos troféus de Melhor Atriz Série de Ficção para TV aberta, paga ou streaming com Bianca Comparato e Melhor Ator Série de Ficção para TV aberta, paga ou streaming com Marco Nanini).