Zelito Viana e Marcos Palmeira iniciam filmagens de “Sedução”, em Alter do Chão

Foto: Ao lado de Zelito Viana, Marcos Palmeira estreia na direção de cinema com “Sedução” © Reynaldo Zangrandi

Zelito Viana e Marcos Palmeira começaram a rodar, na semana passada, em Alter do Chão, no Pará, o longa-metragem “Sedução”, que marca a estreia de Marcos na direção de cinema. O filme é protagonizado por Palmeira e traz no elenco Dira Paes e Camila Morgado.

A história gira em torno de Paulo, um ator renomado, acostumado a ser bajulado, que vive alienado em seu próprio mundo. Quando recebe a notícia da morte do pai, na região Norte, ele se vê obrigado a deixar sua vida para trás. A contragosto, embarca em uma jornada para resolver os assuntos pendentes do pai, mas, ao longo do caminho, entra em contato com a realidade do Brasil profundo e passa por uma transformação radical.

O elenco reúne Camila Morgado (“Olga”, “A Casa das Sete Mulheres”, “Bom Dia, Verônica”), que interpreta Sara Teixeira; Dira Paes (“Dois Filhos de Francisco”, “Pureza”, ”Amores Roubados”), que dá vida a Maria Rita Martins, e ainda Begê Muniz, Carlos Betão, Paulo Queiroz, Fidelis Baniwa, Neire Lopes, Pedro Manoel Nabuco e Beatriz Cohen.