Cinemateca Brasileira exibe “Eternamente Pagu”, seguido de debate e jantar harmonizado

Com apoio técnico da Cinemateca Brasileira, o projeto Cinema na Mesa apresenta a segunda edição do evento, no dia 17 de abril, às 19h, com o longa “Eternamente Pagu” (1988), de Norma Bengell, protagonizado por Carla Camurati. O projeto dará continuidade à exibição de filmes seguidos de debate e jantar harmonizado, em junho e no segundo semestre, com títulos que resgatam personagens femininas e históricas, que foram importantes para a História do Brasil. A proposta é criar um espaço de troca, pensamento crítico e experiência sensorial, a partir das reflexões sobre os filmes exibidos na programação, com menus exclusivos e temáticos, além de bate papo com os realizadores dos filmes, convidados especiais e a anfitriã e curadora Juliana Sabbag, especialista em Cinema e Estudos de Direção.

O projeto tem como objetivo integrar sessão de cinema ao ar livre, na área externa da Cinemateca Brasileira, seguida de debate com os espectadores e degustação de um menu harmonizado, em diálogo com o filme exibido, criado e elaborado por chefs de cozinha apaixonados por cinema.

O Cinema na Mesa reúne pessoas interessadas em compartilhar ideias, pontos de vista, sensações e conhecimento a partir de um filme e de um menu inspirado na obra. É um convite ao pensamento crítico, ao diálogo e às reflexões sobre temas da atualidade, de modo a ampliar o repertório cultural e a contribuir para a formação e geração de impacto a partir do potencial transformador de cada um.

Os filmes pensados para a primeira trilogia de exibição (fevereiro, abril e junho) resgatam obras relevantes e fundamentais na construção do cinema brasileiro e da nossa História. A partir dessa premissa, foram selecionadas três obras de grande importância na promoção da cultura cinematográfica e audiovisual, e que retratam figuras históricas e de força única: “Carlota Joaquina: Princesa do Brazil” (Carla Camurati, 1995), já exibido em fevereiro, “Eternamente Pagu” (Norma Bengell, 1988), que será exibido no dia 17 de abril, e “Xica da Silva” (Cacá Diegues, 1976), programado para 5 e junho.

Para a primeira exibição, “Carlota Joaquina” foi escolhida pela importância da obra na retomada do cinema brasileiro. Uma comédia histórica, leve e popular, que lançou Carla Camurati como diretora e roteirista de longas-metragens. “Carlota Joaquina” ficou em cartaz por um ano e se tornou o grande sucesso de público da retomada do cinema brasileiro, com mais de 1,5 milhão de espectadores. O filme, do acervo da Cinemateca Brasileira, foi exibido em 35mm e contou com um público de mais de 100 pessoas, que assistiu ao filme numa noite quente e iluminada pela lua cheia, e debateu o longa com a diretora e produtora, além de degustar um menu harmonizado, inspirado na Família Real.

Nessa vivência única de conexão do cinema com a gastronomia, o filme já é sentido antes da exibição, com teasers e proposta de comunicação clara e direta, provocando ideias e reflexões acerca da obra e seu contexto histórico, narrativas e linguagem cinematográfica. Textura e formatos em diálogo com o menu inspirado no filme. A ideia é conectar a experiência sensorial a partir da exibição de “Eternamente Pagu”, chegando ao debate com a convidada especial e a degustação do jantar temático, para construir um ambiente de acolhimento, da entrada do público até a sua saída, com completa imersão na época, contexto e atmosfera do filme.

Inspirado na temática do filme, esse menu especial, preparado pela chef Cacá Vicente, integra referências da época, comidas típicas da sociedade paulistana, servidas de forma bem artística, compondo um diálogo profundo com a temática da Arte e da Vanguarda. A referência aos intelectuais e aos modernistas prevalecendo na textura, formato e desenho de produção dos pratos. Da entrada à sobremesa, esse mergulho profundo em Pagu, uma artista à frente do seu tempo, incluindo referências da culinária francesa, que remete à viagem que a personagem fez a Paris e todas as marcas que compõe a sua biografia.