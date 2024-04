Documentário sobre o fotógrafo Cafi estreia no Canal Brasil

A vida e a jornada profissional do fotógrafo pernambucano Carlos Filho, conhecido popularmente como Cafi, são documentadas com detalhes no longa que estreia no Canal Brasil na próxima segunda, dia 15. Dirigido por Lírio Ferreira e Natara Ney, o filme leva seu apelido como título e conta toda a sua trajetória, desde a mudança para o Rio de Janeiro, onde chegou aos 15 anos, até a sua morte, durante a virada de 2018 para 2019.

Cafi foi um dos principais fotógrafos de cultura no Brasil e registrou, entre as suas inúmeras imagens, capas de mais de 300 discos icônicos de artistas como Milton Nascimento, Chico Buarque, Edu Lobo, Beto Guedes, Geraldo Azevedo, Nana Caymmi, Toninho Horta, Fagner, Sarah Vaughan, Francis Hime, Jards Macalé, Lô Borges e Alceu Valença. Ele foi o responsável também pelo clique histórico do disco “Clube da Esquina”, que consolidou o início da parceria entre Milton Nascimento e Lô Borges.

Cafi foi um dos fundadores da galeria de arte do Circo Voador, a “Galera das Artes”, e do coletivo de poesia Nuvem Cigana, em sociedade com Ronaldo Bastos. O documentário fez parte da seleção oficial da mostra Première Brasil, no 23º Festival do Rio, em 2021, além de ter conquistado o prêmio de Melhor Documentário no Los Angeles Brazilian Film Festival, em 2023.