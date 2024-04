Prorrogadas as inscrições para o 52º Festival de Cinema de Gramado

O 52º Festival de Cinema de Gramado prorrogou as inscrições para as mostras competitivas de Longa-Metragem Brasileiro (LMB), Longa-Metragem Documental (LMD) e Curta-Metragem Brasileiro (CMB) até às 23h59 do dia 18 de abril.

As fichas de inscrição estão disponíveis no site www.inscricoescinema.com.br e todas as regras e critérios para participar da seleção permanecem inalteradas, podendo ser consultadas no regulamento, disponível no site do evento, www.festivaldegramado.net.

A organização confirma, também, mais uma edição da Mostra Gaúcha de Curtas (CMG), em parceria com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e da Mostra de Longas-Metragens Gaúchos (LMG). As inscrições estão previstas para iniciar na segunda quinzena de abril.

O 52º Festival de Cinema de Gramado ocorre entre os dias 9 e 17 de agosto.