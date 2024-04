Missão empresarial do Governo de SP na Berlinale deve injetar R$ 84 milhões na indústria cultural

A missão empresarial do CreativeSP para o Festival de Cinema de Berlim (Berlinale), na Alemanha, em fevereiro, deve injetar cerca de R$ 84 milhões no setor cultural paulista, com a geração de pelo menos 500 empregos nos próximos meses. O valor já supera o orçamento do programa até 2028, em torno de R$ 45 milhões. O CreativeSP é um programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O número leva em conta a projeção de negócios gerados graças à participação das dez empresas paulistas selecionadas para o evento: Salvatore Filmes, Dezenove Som e Imagens Produções, Som de Black Maria, Theoria Films Produção Audiovisual, TaBoo Films, O2 Play, FJ Productions, Mymama Entertainment, MA Filmes e Sato Company. Elas puderam fazer contato com cerca de 180 possíveis parceiros, de 17 países, principalmente Alemanha, França, Espanha, Estados Unidos e Itália.

Destaque para os filmes “Cidade; Campo”, da Dezenove Som e Imagem, que recebeu o prêmio de melhor direção na seção Encounters; e “Betania”, da Salvatore Filmes, que teve sua estreia mundial durante o evento.

Com os objetivos de promover a troca de conhecimento entre empresas do setor de economia criativa, incentivar a geração de negócios e atrair investimento estrangeiro para o Estado, o CreativeSP oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis, para custear até 50% dos gastos com a viagem. O programa ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

Em 21 missões, o programa já levou 183 empresas da indústria cultural para alguns dos maiores eventos de economia criativa do mundo, como: SXSW (EUA), Festival de Cinema de Cannes (França), Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha), Womex (Espanha) e Web Summit Lisboa (Portugal).

A projeção de novos negócios gerados pelas empresas participantes é de R$ 846 milhões, com a criação de 16,1 mil vagas de trabalho. A expectativa é que, até 2028, o programa injete cerca de R$ 2,5 bilhões na indústria cultural paulista.

Neste ano, além do Berlinale, já foram realizadas mais duas missões: South by Southwest (SXSW) e Game Developers Conference (GDC), ambas nos Estados Unidos. E, ainda no primeiro semestre, o CreativeSP estará nos festivais de cinema e publicidade de Cannes, na França – as inscrições para as missões estão abertas pelo site da InvestSP.