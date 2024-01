Mostra Ecofalante de Cinema prorroga inscrições

Foram prorrogadas as datas limites para inscrições na 13ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema, considerado o mais importante evento audiovisual da América do Sul focada nas questões socioambientais. Para a Competição Latina-America e Territórios Brasileiros, a data para submissão dos filmes é até dia 30/01; já no caso do Concurso Curta, é possível se inscrever até dia 18/02. As inscrições são gratuitas. Podem participar filmes de curta, média e longa-metragem finalizados a partir de 2022.

Uma realização da OSC Ecofalante, o evento tem três seções competitivas: a Competição Latino-americana, a Competição Territórios Brasileiros, novidade desta edição que prioriza discussões específicas a localidades do Brasil e o Concurso Curta Ecofalante.

Para a Competição Latino-Americana podem se inscrever produções ou coproduções de países da América Latina e do Caribe.

A Competição Territórios Brasileiros é destinada a produções ou coproduções brasileiras que abordam diferentes visões e aspectos do país e que trazem uma perspectiva socioambiental em relação aos temas tratados.

Já o Concurso Curta Ecofalante é voltado a obras com duração máxima de 30 minutos realizadas por estudantes.

Os filmes brasileiros inscritos (exceto os estudantis) podem ser selecionados para a seção Competição Latino-Americana ou para a seção a Competição Territórios Brasileiros.

Todos os filmes inscritos devem abordar temas ligados a questões socioambientais, tais como energia, água, emergência climática, consumo, trabalho, povos tradicionais, questões étnico-raciais, questões de gênero, direitos LGBTQIA+, desigualdade social, ativismo, políticas públicas, cidade, mobilidade, mobilidade, habitação, alimentação, resíduos sólidos, contaminação, poluição, saúde, economia, globalização, vida selvagem e sustentabilidade, entre outras.

O regulamento e o formulário de inscrição para a Competição Latino-Americana e a Competição Territórios Brasileiros estão disponíveis no site ecofalante.org.br/competicao/latina-territorios. As inscrições para o Concurso Curta Ecofalante podem ser feitas através do link ecofalante.org.br/competicao/curta.

Os filmes selecionados para a Competição Latino-americana concorrem aos seguintes prêmios:

Melhor Longa-Metragem pelo Júri Oficial – com prêmio de R$ 15.000,00;

Melhor Curta-Metragem pelo Júri Oficial – com prêmio de R$ 5.000,00; e

Melhor Filme pelo Público.

Para a Competição Territórios Brasileiros, as premiações são as seguintes:

Melhor Longa-Metragem pelo Júri Oficial – com prêmio de R$ 15.000,00;

Melhor Curta-Metragem pelo Júri Oficial – com prêmio de R$ 5.000,00; e

Melhor Filme pelo Público.

Por sua vez, as premiações oferecidas pelo Concurso Curta Ecofalante são as seguintes: