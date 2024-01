Caixa Cultural Rio de Janeiro apresenta a Maratona Nordeste Fantástico

O objetivo principal da Maratona Nordeste Fantástico é valorizar e difundir a produção de cinema de gênero realizado no nordeste brasileiro, de modo a proporcionar aos espectadores um maior conhecimento sobre as experimentações em termos de linguagem cinematográfica e do que foi e está sendo pensado e produzido a partir das realidades nordestinas, seus universos simbólicos e imagéticos. O projeto busca promover exibições, debates e reflexões políticas, éticas e estéticas ancoradas no perfil curatorial da mostra.

A Maratona Nordeste Fantástico reúne obras clássicas e contemporâneas que dialogam com a ‘identidade nordestina’, ressaltando as nuances dessa categoria hegemônica a partir do cinema de gênero. A curadoria evidencia processos de imaginários dissidentes, cuja representação de mundos humanos e mais-que-humanos questionam os limites entre tradição/modernidade e estimulam novos olhares sobre vida e arte nordestinas.

O evento também será espaço para diálogos e outras intervenções que não as exibições de filmes. Na sexta-feira, dia 19, após a exibição de “Açucena”, haverá um bate papo com o diretor Isaac Donato e o curador da mostra Diego Benevides. Já no sábado, dia 20, a conversa será com o diretor do longa “Propriedade”, recém-lançado nos cinemas brasileiros, Daniel Bandeira, junto com Diego Benevides.

A quarta-feira, dia 24, contará com a Masterclass Cinema de Gênero desde o Nordeste Brasileiro, com o realizador Ramon Porto Mota e, logo após, haverá a exibição do longa “O Nó do Diabo”. No dia 26, sexta-feira, a Maratona contará com programa de acessibilidade, que consiste em exibições de curtas-metragens com recurso acessível de legenda descritiva. Após a sessão, a equipe da mostra e a curadora e roteirista Carissa Vieira farão um bate-papo com o público. A atividade terá tradução simultânea em libras.

Já no sábado, dia 27, acontecerá pela manhã a Oficina Imagens e Imaginário do Nordeste: Uma Retrospectiva Crítica, com o diretor da Maratona, Rodolfo Holanda. No período da tarde haverá sessão seguida de debate com a realizadora Clara Chroma e o ator Ari Areia, a mediação ficará por conta da curadora e roteirista Carissa Vieira.

A programação completa pode ser conferida em www.caixacultural.gov.br.