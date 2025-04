Inscrições abertas para o Programa de Bolsas de Inclusão Social da ABC Cursos de Cinema, em parceria com a RioFilme

A ABC Cursos de Cinema segue firme em seu compromisso com a inclusão e a formação de novos talentos no audiovisual. Estão abertas, até o dia 25 de abril, as inscrições para o Programa de Bolsas de Inclusão Social do segundo quadrimestre de 2025, uma iniciativa realizada em parceria com a RioFilme.

O programa oferece 30 bolsas integrais para diversos cursos das áreas de Roteiro, Direção, Arte, Produção, Som, Cinematografia, Documentário e Formação Básica, com opções presenciais, online ao vivo e híbridas. É uma oportunidade única para quem deseja se profissionalizar e ingressar no mercado audiovisual com qualidade e acompanhamento de profissionais experientes.

Desde a criação do programa, mais de 1000 alunos bolsistas já passaram pela escola, o que representa aproximadamente 30% do total de estudantes da ABC Cursos de Cinema. Esses números reforçam o impacto real e transformador da iniciativa, que promove acesso e diversidade no setor.

QUEM PODE PARTICIPAR?

As bolsas são voltadas exclusivamente para residentes do Município do Rio de Janeiro que necessitam de patrocínio para sua qualificação profissional. A seleção dos(as) candidatos(as) é feita pelo GT-Inclusão Social da ABC, com base em critérios que buscam combater as desigualdades históricas do setor audiovisual: diversidade de gênero, diversidade racial, renda familiar, vulnerabilidade social e interesse demonstrado.

Cada pessoa pode se inscrever para apenas um curso. Em caso de múltiplas inscrições, apenas a última será considerada. É fundamental que o(a) candidato(a) tenha certeza de sua disponibilidade para cursar integralmente a formação escolhida, respeitando o compromisso com a vaga concedida. Outro requisito é possuir acesso a um computador com conexão estável à internet, pois smartphones não são aceitos para acompanhamento das aulas.

COMO FUNCIONA A INSCRIÇÃO?

As inscrições estão abertas até 25 de abril, às 18h, exclusivamente online. Os(as) candidatos(as) selecionados(as) serão informados por e-mail e deverão confirmar sua participação por meio do envio de um termo de compromisso, além da comprovação de residência na cidade do Rio de Janeiro.

CURSOS COM BOLSAS DISPONÍVEIS

Nesta edição, o programa contempla cursos como:

Ingressando no Audiovisual

Roteiro Literário

Direção Cinematográfica

Direção de Arte e Figurino

Documentário

Direção de Fotografia e Iluminação

Operação de Gimbal e Fotografia de Cena

Gravação de Som

Produção Executiva e Projetos para Editais

E muitos outros. A lista completa está disponível no site oficial.

Se você é morador(a) do Rio de Janeiro e quer se profissionalizar no audiovisual, não perca essa chance! As inscrições encerram em 25 de abril.

Acesse agora: https://abcinecursos.org.br/bolsas-riofilme-inclusao-social/?utm_source=parceiro&utm_medium=referral&utm_campaign=revistadecinema