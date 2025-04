Segunda temporada da série documental “Minha Vida é um Circo” estreia na Max e HBO

A série documental “Minha Vida é um Circo” retorna para sua segunda temporada, com estreia marcada para o dia 22 de abril na HBO e na plataforma de streaming Max. A produção terá cinco novos episódios, lançados semanalmente, e se aprofundará ainda mais na jornada do grupo circense Namakaca. A primeira temporada, que foi ao ar em 2018, conquistou o prêmio Telly Awards 2019 (Gold Winner para General Television).

Diante dos desafios enfrentados pela comunidade do circo nos últimos anos, especialmente no pós-pandemia, Montanha, Cafi e Du questionam o futuro da trupe e a continuidade de sua arte. Mas um convite inesperado para um intercâmbio artístico na Coreia do Sul abre um novo horizonte. Inspirados pela rica tradição circense da região, os artistas expandem a viagem e embarcam em uma jornada transformadora pelo extremo oriente, reencontrando Guga Sun e passando também por Seul, China, Mongólia, Vietnã e Índia.

A temporada acompanha o trio e seu quarto elemento explorando culturas, conhecendo artistas locais, experimentando diferentes técnicas e redescobrindo a paixão pelo circo. O intercâmbio inclui interações com a cena do circo de cada país e apresentações que colocam à prova suas habilidades e criatividade diante de novos públicos. A partir dessa vivência, questões essenciais emergem, redefinindo o futuro do grupo e conexão com a arte circense.

As duas temporadas da série tem direção de Felipe Briso, da bigBonsai.