Hermes Leal lança seu novo livro na Mostra de Cinema de Tiradentes

Foto © Milton Mansilha

“O Sentido das Paixões – Teoria Semiótica da Narrativa e da Ficção” é o novo livro do autor e roteirista Hermes Leal, publicado recentemente pela editora Zagodoni, que terá seu primeiro lançamento na 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes, no dia 21 de janeiro, às 11h30, no Centro Cultural Yves Alves, com a presença do escritor.

De forma inédita, a obra expõe as estruturas narrativas e a densidade dos personagens que fizeram as grandes obras do cinema e da literatura, através da aplicação da Semiótica das Paixões, lançada na França, em 1992, por A. J. Greimas. O livro oferece uma nova teoria para entender e seguir a estética e os personagens das principais obras de ficção da humanidade; de Fellini, Bergman, Trufautt e Godard a Camus, Poe, Proust, Baudelaire, Sartre e Peter Handke. E, no Brasil, no cinema de Walter Salles e Kleber Mendonça Filho.

Essa nova e complexa teoria traz um modelo de desenvolvimento de escrita advindo de estudos científicos com séculos de estudos, mas que segue os mesmos padrões já existentes, com estruturas em atos e pontos de virada. Assim como desenvolve uma construção de personagens a partir de suas ações, mas também de seus sentimentos, paixões e emoções.

“O Sentido das Paixões” faz uma abordagem inédita na construção visível e invisível da narrativa e dos personagens, demonstrando, através de grandes obras, como foram construídas as camadas internas de seus personagens, se aprofundando em seus dramas pessoais através de suas paixões e sentimentos, aspectos estes que tornam as obras globalizadas, e não somente os seus temas.

O autor demonstra a teoria em filmes como “Roma”, “Coringa”, “Parasita”, “Bacurau”, “A Doce Vida”, “A Pior Pessoa do Mundo”, e em séries como “Game of Thrones”, “Big Little Lies”, “Westworld” e “The Morning Show”. Em todas estas obras são exemplificados, com muita clareza, os arcos, os pontos de virada e a densidade de seus personagens.

Trata-se de uma obra fundamental para roteiristas e cineastas desenvolverem narrativas dramáticas, adequando corretamente o sentimento de seus personagens a partir de suas imperfeições e de seus “estados de alma”.

Pela primeira vez, os efeitos da paixão da “melancolia” são analisados e apontados como determinantes para a construção profunda de personagens e para a estética sensível de filmes como “Jules e Jim”, de François Truffaut, “A Doce Vida” e “Oito e Meio”, de Fellini, “Morango Silvestres”, de Bergman, “Acossado”, de Godard, e “O Som ao Redor”, de Kleber Mendonça.

O estudo revela, ainda, como essas afecções invisíveis são usadas como elemento sensível nos grandes personagens de forma intuitiva por seus autores, e que, por serem difíceis de detectar, vem transformando filmes e livros em grandes obras. Sendo a “culpa” e a “melancolia”, com seus efeitos na estética afetando os personagens e a estrutura das obras, que as tornaram grandes clássicos da ficção.

Este é o oitavo livro de Hermes Leal, autor do best-seller “O Enigma do Coronel Fawcett” (Geração Editorial, 4ª edição, 2008), primeira biografia do aventureiro que inspirou o Indiana Jones. É autor também do romance “Antes que o Sonho Acabe” (Geração Editorial, 2016), sobre um jovem em fuga da Amazônia em épocas sombrias da Guerra Fria, que será filmado com direção do premiado cineasta Lírio Ferreira e distribuição da O2 Play.