Baseado em uma história real brasileira, “Meu Amigo Pinguim” estreia nos cinemas

O drama “Meu Amigo Pinguim” (My Penguin Friend), produção norte-americana baseada em uma história real brasileira – que retrata a amizade entre um pescador e um pinguim –, será lançada nos cinemas brasileiros pela Paris Filmes em 12 de setembro. Dirigido pelo cineasta brasileiro David Schurmann (“Pequeno Segredo”), o longa foi filmado em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, e também contou com cenas rodadas em Paraty, no Rio de Janeiro, e na Patagônia, Argentina.

O filme é um conto de amizade entre um pai solitário e um pequeno pinguim perdido, que recarrega seu espírito e cura a sua família com uma lealdade inabalável que atravessa o oceano. O humilde pescador João (interpretado pelo ator francês Jean Reno) se afastou do mundo após uma tragédia, mas, quando ele descobre um pinguim à deriva sozinho no oceano, encharcado de óleo de um vazamento, seu primeiro instinto é ajudar. Para desespero de sua esposa (Adriana Barraza, atriz mexicana indicada ao Oscar), ele não apenas resgata a criatura marinha, mas cuida do pássaro o colocando sob suas asas e o apelida de DinDim.

Além de Jean Reno e Adriana Barraza, o longa conta ainda com Alexia Moyano, Nicolás Francella, Rócio Hernandez, Juan José Garnica, Duda Galvão e Ravel Cabral no elenco, com talentos brasileiros e de diversas nacionalidades, e tem roteiro assinado por Kristen Lazarian e Paulina Lagudi. A direção de fotografia é assinada pelo inglês Anthony Dod Mantle, vencedor do Oscar de Melhor Fotografia por “Quem Quer Ser um Milionário?”; a edição é da mesma montadora de Pedro Almodóvar, a espanhola Tereza Font; e os efeitos especiais são liderados pelos também espanhóis Ferran Piquer e Francisco Porras, ganhadores de dois prêmios Goya. A produção é da City Hall Arts, Schurmann Filmes e Content Studios com distribuição nacional da Paris Filmes.

As filmagens contaram com a participação de pinguins do Aquário de Ubatuba (SP) e do Oceanic Aquarium, em Balneário Camboriú (SC), além do apoio do Instituto Argonauta para a Conservação Costeira e Marinha, que treinou os animais antes das filmagens.