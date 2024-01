Projeto Paradiso oferece bolsa inédita para laboratório Filma Afro Cartagena 2024

O Projeto Paradiso vai oferecer uma bolsa inédita para diretores(as) e roteiristas negros(as) selecionados para participar do VI Laboratório Internacional de Desenvolvimento de Projetos Filma Afro Cartagena 2024, em abril. Organizado pelo Cine en las Aldeas e Corpturismo Funza, o Filma Afro é um laboratório voltado a projetos de documentário, longas-metragens de ficção e novas narrativas que tenham como tema central a representação da Afrodiáspora. O apoio do Projeto Paradiso é voltado para ficção.

Os projetos em estágio avançado de desenvolvimento contarão com a colaboração de um conjunto de professores e cineastas experientes, que irão orientar e aprimorar suas propostas em áreas como antropologia visual, roteiro, realização cinematográfica, produção e distribuição. Além disso, os participantes receberão masterclasses e orientações individualizadas com uma abordagem afrocentrada. Terão ainda a oportunidade de apresentar seus projetos em um pitch durante o FICCI – Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, competindo por prêmios e incentivos.

A seleção do profissional que irá receber a Bolsa Paradiso é exclusivamente de responsabilidade da instituição parceira. A bolsa cobre a tarifa de participação no valor de US$ 1.666 e apoio para deslocamento aéreo e hospedagem, no valor total de R$ 10.000. O laboratório será realizado virtualmente durante o mês de março e presencialmente entre 17 e 21 de abril, durante o Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, na Colômbia.

As inscrições para o laboratório estão abertas até 2 de fevereiro. Mais informações e o regulamento da Bolsa Paradiso na íntegra neste link.

O Projeto Paradiso vai realizar um bate-papo online sobre o laboratório, no dia 16 de janeiro, às 11h, para tirar dúvidas dos candidatos brasileiros. Na ocasião, a diretora executiva do Projeto Paradiso, Josephine Bourgois, vai se reunir com Tatiana Canro, fundadora e diretora do Cine en las Aldeas. Na conversa, elas vão dar detalhes sobre as inscrições e a Bolsa Paradiso. O encontro será conduzido em espanhol e a sala está sujeita a lotação. Para participar, é necessário se inscrever clicando aqui.