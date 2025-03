Governo de SP recebe inscrições para levar até 20 empresas aos festivais de cinema e publicidade de Cannes, na França

O Governo de São Paulo levará até 20 empresas paulistas para dois dos maiores eventos do mundo do setor audiovisual: os festivais de cinema e publicidade de Cannes, na França. As empresas interessadas devem consultar o regulamento e se inscrever pelo site da InvestSP até 13 de abril e 16 de maio, respectivamente, para cada festival.

As missões empresariais serão realizadas pelo CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Além de incentivar a troca de conhecimentos, a iniciativa busca promover novos negócios, atrair investimento estrangeiro e potencializar a geração de emprego e renda na indústria cultural.

O CreativeSP oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis para custear até 50% dos gastos das empresas selecionadas com a viagem. O programa ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

Esta será a segunda missão do CreativeSP para o Festival de Publicidade Cannes Lions, que acontece entre 16 e 20 de junho e é considerado o maior evento de criatividade, comunicação e marketing do mundo. Em 2024, agências de publicidade de São Paulo, ou quem mantêm escritórios no Estado, foram o destaque e responderam por 90, dos 92 leões conquistados pelo Brasil.

Já sobre o tradicional Festival de Cinema de Cannes, que em 2025 acontece entre 13 e 24 de maio, será a quarta missão do CreativeSP. Entre os destaques está a possibilidade de as empresas participarem do Marché du Film (Mercado do Filme), espaço no qual produtores, distribuidores, investidores e representantes de festivais do mundo todo se encontram para fazer negócios. Ele reúne cerca de 15 mil profissionais de pelo menos 140 países, além de aproximadamente 4 mil filmes e projetos.

As missões para os festivais de cinema e publicidade de Cannes encerram o calendário do primeiro semestre do CreativeSP. Antes, ele levou 30 empresas paulistas para o Festival de Cinema de Berlim (Alemanha), o South by Southwest (Estados Unidos) e a Games Developers Conference (Estados Unidos). O edital com as missões do segundo semestre será publicado nos próximos dias, no site da InvestSP .

No ano passado, foram nove missões, que levaram 103 empresas da indústria cultural para eventos sobre inovação, tecnologia, entretenimento, audiovisual, cinema e literatura, por exemplo, inclusive para os festivais de cinema e publicidade de Cannes. A projeção de negócios gerados pelo programa chegou a R$ 725 milhões, além de 6,4 mil empregos.