Estão abertas as inscrições para as sessões Cine-Escola da 20ª CineOP

As inscrições para o Cine-Expressão, programa educativo da 20ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, estão abertas até o dia 5 de junho. Gratuito, o projeto é voltado para escolas públicas e privadas de Ouro Preto e convida crianças e jovens para sessões de cinema com curtas-metragens selecionados especialmente para cada faixa etária. As sessões acontecem de 25 a 30 de junho, no Cine-Teatro do Centro de Artes e Convenções de Ouro Preto, com limite de 500 lugares por sessão. As inscrições devem ser feitas por meio do site cineop.com.br, respeitando as faixas etárias específicas das sessões.

Mais do que um programa de exibição, o Cine-Expressão se estrutura em três etapas: as sessões de cinema, um debate pós-exibição e a entrega do Material de Conexões e Saberes, que propõe desdobramentos pedagógicos das obras assistidas em sala de aula. A edição de 2025 conta com 15 curtas-metragens, organizados em quatro sessões de acordo com a idade do público. A seleção considera critérios como temática, linguagem, conteúdo visual e complexidade narrativa.