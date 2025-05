Paris Filmes/Downtown Filmes e Globo anunciam acordo inédito de distribuição de filmes

A Paris Filmes/Downtown Filmes e a Globo assinaram um acordo de distribuição de filmes produzidos pelos Estúdios Globo, com financiamento do Globoplay e da TV Globo. O anúncio foi feito por Marcio Fraccaroli, diretor da Paris Filmes, e Gabriel Jacome, diretor de conteúdo da TV Globo, durante o painel “The Brazilian Audiovisual Industry: Dialoguing with Key Players”, no Festival de Cannes. As empresas irão lançar longas para o cinema e, em breve, divulgarão os primeiros projetos em conjunto.

A Paris Filmes/Downtown Filmes é a maior distribuidora independente do Brasil, com um portfólio de 175 títulos lançados e mais de 154 milhões de ingressos vendidos (dados da ComScore).