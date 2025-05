Sesc RJ abre inscrições para o Argumenta, programa de formação audiovisual gratuito voltado a roteiristas

O Sesc RJ abriu, até 4 de junho, as inscrições para mais uma edição do Argumenta, programa gratuito de formação audiovisual que tem como objetivo qualificar roteiristas e fomentar o desenvolvimento de projetos autorais voltados ao cinema. Desde sua criação, em 2018, o Argumenta se consolidou como uma iniciativa de referência na promoção da escrita cinematográfica, oferecendo uma programação robusta que inclui laboratórios, masterclasses, palestras, oficinas, sessões de cinema e apresentações artísticas.

Em 2025, o projeto retoma os dois laboratórios que estruturam sua proposta formativa. O primeiro, voltado a roteiristas de todo o Brasil, é o Laboratório de Desenvolvimento de Argumentos de Longa-metragem, destinado ao amadurecimento de projetos originais de ficção. O segundo, o Laboratório de Desenvolvimento de Roteiros de Curta-metragem, é voltado exclusivamente a mulheres negras roteiristas residentes no estado do Rio de Janeiro, com o propósito de desenvolver roteiros originais de curta-metragem de ficção. As pessoas participantes serão selecionadas por meio de inscrição aberta para uma imersão de orientação e acompanhamento junto a profissionais de consultoria.

A proposta dos laboratórios é oferecer ferramentas dramatúrgicas e metodologias de escrita que favoreçam o amadurecimento dos projetos, ao mesmo tempo em que promovem uma reflexão crítica do autor sobre sua própria narrativa. As atividades buscam estimular dinâmicas individuais e coletivas, contribuindo para a autonomia criativa dos participantes e aumentando as chances de inserção de suas obras no mercado audiovisual. A vivência proposta pelo Argumenta valoriza a troca de experiências e a diversidade de olhares, contribuindo para a construção de um ambiente criativo plural e inclusivo.

O Argumenta integra o planejamento estratégico da instituição e é parte de um esforço contínuo para criar oportunidades de qualificação e visibilidade para novos talentos, sobretudo aqueles que historicamente enfrentam barreiras de acesso à indústria do cinema.