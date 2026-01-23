“A Fabulosa Máquina do Tempo”, de Eliza Capai, participa da Mostra Generation do Festival de Berlim

O universo lúdico de um grupo de jovens meninas ganha vida em “A Fabulosa Máquina do Tempo”, documentário de Eliza Capai (“Espero tua (Re)volta”), produzido pela Amana Cine, em coprodução com Globo Filmes, Globonews e Canal Brasil e apoio da Riofilme, que estreia no Festival de Berlim (12 a 22 de fevereiro). O filme, que abre a Mostra Generation Kplus da Berlinale, revela as múltiplas perspectivas das meninas sobre temas que vão desde a complexidade do casamento e das diferenças de gênero até as alegrias da infância.

Rodado no Piauí, o filme compete pelo Urso de Cristal, que destaca produções que abordam narrativas criativas sobre crescimento e amadurecimento, levando para as telonas o protagonismo jovem.

“A Fabulosa Máquina do Tempo” contou com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) da Ancine/BRDE. A distribuição nos cinemas brasileiros é da Descoloniza Filmes e as vendas internacionais, da Split Screen.