Masterclass de estudo do roteiro do indicado ao Oscar “O Agente Secreto” tem últimos dias de inscrição

Os dois filmes recentes brasileiros de maior repercussão mundial, “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, e “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, vencedor do Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Ator, para Wagner Moura, e indicado ao Oscar em quatro categorias, incluindo Melhor Filme, serão tema de estudo de seus roteiros em masterclass ministrada pelo escritor e cineasta Hermes Leal.

As obras serão analisadas através de um novo método científico de escrita de roteiro, a Teoria da Narrativa de Ficção e da Semiótica das Paixões, surgida a partir de uma ciência criada na França, que permite desenvolver as camadas emocionais dos personagens através de suas paixões (medo, ódio, ciúme, ambição, melancolia, ira etc.), uma ferramenta para a criação artística há muito desejada.

A metodologia da teoria é inédita e tem grande relevância por permitir desenvolver uma história além do tema, revelando caminhos para se alcançar as estruturas passionais dos personagens, como as dos dois filmes brasileiros que serão reveladas na masterclass, auxiliando autores, iniciantes e veteranos, a maximizar seus talentos criativos como contadores de histórias e diminuir a distância entre a intenção e o resultado pretendido de um roteiro.

A teoria atende uma demanda no Brasil de um efetivo desenvolvimento das passionalidades, do “sentir” dos personagens, porque é esse sentimento que sensibiliza o espectador. E é esse aspecto, o de explorar a alma dos personagens, mais do que os temas, que tornam os filmes universais.

Com duração de três dias, 28, 29 e 30 de janeiro, das 18h30 às 20h30, a masterclass, que será realizada ao vivo e online, revelará o diferencial que tornou os roteiros de duas grandes obras atuais do cinema brasileiro em filmes de grande alcance de público no mundo inteiro.

As inscrições para a masterclass estão abertas através do site do Screenwriter Online. Mais informações podem ser obtidas pelo email swo@screenwriteronline.com.