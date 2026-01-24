Canal Brasil estreia o inédito “O Deserto de Akin” na faixa Negritudes

Na segunda-feira, 26 de janeiro, a partir das 20h, o Canal Brasil exibe uma programação especial da faixa Negritudes, com destaque para a estreia inédita do longa-metragem “O Deserto de Akin”, dirigido por Bernard Lessa. A seleção reúne ficções, documentários e obras musicais que atravessam diferentes períodos e linguagens do audiovisual brasileiro. Serão exibidos: “Branco Sai, Preto Fica”, de Adirley Queirós; “Pixinguinha, Um Homem Carinhoso”, de Denise Saraceni e Allan Fiterman; “Simonal – Ninguém Sabe o Duro que Dei”, de Claudio Manoel, Micael Langer e Calvito Leal; “A Sede do Peixe – Milton Nascimento”, de Carolina Jabor e Lula Buarque de Hollanda; “Paulinho da Viola – Meu Tempo é Hoje”, de Izabel Jaguaribe; “Gilberto Gil – Tempo Rei”, de Andrucha Waddington, Lula Buarque de Hollanda e Breno Silveira; e “SambaBook – Martinho da Vila”, de Bruno Murtinho.

Abrindo a faixa, “O Deserto de Akin” acompanha a trajetória de Akin, um médico cubano que chega ao Brasil em 2018 por meio do programa Mais Médicos. Atuando em uma comunidade indígena, ele constrói vínculos com o território e com as pessoas ao seu redor. Com o encerramento da cooperação entre Brasil e Cuba após a mudança de governo, os profissionais estrangeiros são obrigados a deixar o país e Akin precisa tomar uma importante decisão: retornar a Cuba ou permanecer no Brasil, mesmo impedido de exercer a medicina.

Na sequência, às 21h20, o Canal Brasil exibe “Branco Sai, Preto Fica”, que parte de um episódio real de violência policial ocorrido em Ceilândia, no Distrito Federal. Misturando ficção científica e documentário, o longa acompanha personagens que buscam justiça e reparação a partir de um futuro imaginado.

Às 23h, vai ao ar “Pixinguinha, Um Homem Carinhoso” que retrata a vida e a obra de um dos maiores nomes da música brasileira. O filme percorre momentos decisivos da trajetória do compositor, destacando sua contribuição para o choro e para a música popular brasileira.

A programação segue à 0h45 com “Simonal – Ninguém Sabe o Duro que Dei”, documentário que revisita a carreira de Wilson Simonal, do auge do sucesso às controvérsias que marcaram sua trajetória artística e pessoal. Às 2h15, é exibido “A Sede do Peixe – Milton Nascimento” que registra o processo criativo e o universo musical de Milton Nascimento, revelando bastidores e reflexões do artista.

Em seguida, às 3h35, o documentário “Paulinho da Viola – Meu Tempo é Hoje” acompanha o cotidiano e o pensamento de Paulinho da Viola, costurando música, memória e observação do tempo presente. Às 5h05, a faixa apresenta “Gilberto Gil – Tempo Rei” que traça um panorama da obra e das ideias de Gil, unindo performances e depoimentos.

Encerrando a programação, às 6h55, o Canal Brasil exibe “SambaBook – Martinho da Vila” que celebra a trajetória do sambista por meio de releituras de suas canções e encontros musicais.