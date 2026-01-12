12º Santos Film Fest abre inscrições para filmes de todo o Brasil

O Santos Film Fest abriu as inscrições para sua 12ª edição, previsto para acontecer em agosto, excepcionalmente fora do tradicional calendário de junho, em razão da Copa do Mundo. O festival reafirma sua posição como o maior e mais importante evento de cinema do interior e litoral do Estado de São Paulo, com foco na valorização do cinema nacional, regional e independente, além de abrir espaço para produções estrangeiras.

As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 20 de abril. O regulamento pode ser acessado pelo link santosfilmfest. wordpress.com/mostra-de- filmes-regulamento.

Podem ser inscritos curtas e longas-metragens de ficção, documentário ou animação, desde que respeitem as datas de finalização e os critérios técnicos previstos no regulamento. Os filmes selecionados serão exibidos presencialmente em Santos, participando tanto da votação popular quanto da avaliação de um júri especializado.

Entre os destaques estão as mostras competitivas nacionais de curtas e longas-metragens, destinadas a filmes finalizados a partir de 1º de janeiro de 2025 e inéditos em festivais da Baixada Santista. Os curtas devem ter até 25 minutos de duração, enquanto os longas precisam ultrapassar 61 minutos. Em 2026, o festival pretende organizar essas disputas por linguagem, com categorias específicas para ficção, documentário e animação.

A Mostra Regional de Curtas mantém o protagonismo das produções realizadas na Baixada Santista, também finalizadas a partir de 2025 e inéditas em festivais realizados em Santos. As sessões acontecerão em espaços públicos ou privados definidos pela organização do evento.

Outro eixo central da programação é a Mostra Humanidades, dedicada a filmes que abordam temas ligados à cidadania, direitos humanos, educação e questões sociais. A mostra aceita obras de qualquer ano e de qualquer país, em curta ou longa-metragem, desde que legendadas em português, inglês ou espanhol. Em 2026, a programação inclui novamente a edição regional da mostra, voltada a produções da Baixada Santista.

O festival também retoma iniciativas consideradas pioneiras na região, como a 2ª Mostra Universitária, voltada a filmes produzidos no ambiente acadêmico por alunos matriculados ou recém-formados; a 2ª Mostra de Filmes Periféricos, dedicada a curtas realizados por diretores e produtores moradores de áreas periféricas; e a 2ª Mostra de Filmes de Terror, focada no gênero horror. Completam a programação a Mostra do Minuto, para filmes de até 60 segundos feitos na horizontal, a Mostra Internacional, aberta a curtas e longas estrangeiros finalizados a partir de 2024, obrigatoriamente legendados em português, e a tradicional Mostra de Clássicos, realizada anualmente no Cine Arte, celebrando filmes que completam 40, 50 ou 60 anos e que inspirou o COCINE da Secult Santos a fazer uma mostra semelhante no fim de 2025.

O Santos Film Fest foi o primeiro festival do litoral e do interior de São Paulo a contar com mostras competitivas nacionais de curtas e longas-metragens e o primeiro festival de cinema de Santos a ocupar mais de dez espaços culturais da cidade. O evento já foi finalista na categoria Audiovisual do Prêmio Governador do Estado em 2022 e reúne, em média, mais de 100 filmes por edição. A programação prevê mais de 90 sessões, incluindo virada cinematográfica, palestras, lançamentos de livros, sessões com trilha sonora ao vivo, exposições, exibições em praças públicas, sessões em escolas e o Cinema Azul, voltado ao público PCD, reforçando o compromisso com a democratização do acesso ao cinema.

Ao longo de sua trajetória, o festival já homenageou nomes fundamentais do audiovisual brasileiro, como Rubens Ewald Filho, Luciano Quirino, Ondina Clais, Sérgio Rezende, Júlia Rezende, Carol Castro, Paulo Betti, Júlia Katharine, Adélia Sampaio, Rodrigo Aragão, Imara Reis e Guilherme de Almeida Prado, entre outros convidados que marcaram diferentes edições do evento.

Realizado pelo Instituto CineZen Cultural, com direção de André Azenha e Paula Azenha, o Santos Film Fest conta com apoio da Secretaria de Cultura de Santos, da UniSantos e de diversos parceiros institucionais e culturais, mantendo toda a programação gratuita e aberta ao público.