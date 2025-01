O Festival Santa Cruz de Cinema está com inscrições abertas para sua 8ª edição. Os realizadores têm até 20 de fevereiro para inscrever, gratuitamente, suas produções audiovisuais com até 25 minutos e dos gêneros de ficção, animação e documentário. Em 2024, o evento registrou um recorde de 827 obras inscritas.

As inscrições devem ser realizadas pelo formulário online https://x.gd/hlrzP, onde também está disponível o regulamento completo do festival. Para a Mostra Competitiva desta edição serão selecionados 18 filmes, sendo 12 produções nacionais e seis filmes regionais, além de seis curtas-metragens para a Mostra Olhares Daqui, de âmbito universitário e vinculada a Unisc (Universidade de Santa Cruz do Sul).

O 8º Festival Santa Cruz de Cinema será realizado entre os dias 9 e 13 de junho, com entrada franca, na cidade de Santa Cruz do Sul, e a programação contempla mostra competitiva, painéis, oficinas e debates sobre produção cinematográfica brasileira. A realização é do Sesc Santa Cruz do Sul, da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) e da Pé de Coelho Filmes.