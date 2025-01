TV Brasil estreia “Quero Ser Veg”, série sobre veganismo

A partir deste sábado (25/01), a TV Brasil exibe a série documental inédita “Quero Ser Veg”, produção independente apresentada pela atriz Mayana Neiva sobre veganismo. O conteúdo abre a nova faixa de programação do canal público com atrações culinárias. A nova obra entra no ar às 12h30. O seriado destaca mitos sobre a nutrição baseada totalmente em vegetais.

Criada e produzida em Florianópolis pela Novelo Filmes, “Quero Ser Veg”, com cinco documentários de 26 minutos, dirigida por Cíntia Domit Bittar, foi realizada por meio do edital Prodav TVs Públicas, pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

De forma leve e divertida, o seriado aborda os principais motivos alegados por quem evita aderir ao veganismo, mas flerta com a ideia.

As edições do programa descomplicam a cozinha ao esclarecer dúvidas de pessoas que não fazem refeições veganas por motivos diversos: preço alto para comer bem, suposta falta de praticidade no preparo das receitas, ausência de sabor; valor nutricional baixo e ideia de que é apenas uma “modinha”.

Primeiro seriado a discutir o tema na televisão aberta, a atração oferece a oportunidade para descobrir outras formas de se relacionar com a comida e entender como é possível evitar o consumo de proteínas animais.

Mayana Neiva aprende a cozinhar receitas e prepara os pratos com a chef Dani Lima. Nos episódios, a apresentadora percorre feiras para escolher ingredientes e vai até restaurantes para apurar o paladar e experimentar iguarias. Com depoimentos de especialistas, a produção documental busca quebrar tabus ao trazer as visões e as práticas sobre o veganismo no relato de pessoas comuns.