Reserva Cultural promove sessões extras de “Ainda Estou Aqui”

O Reserva Cultural, um dos cinemas de rua mais conhecidos da cidade de São Paulo, situado no coração da Avenida Paulista, anunciou sessões extras para o filme “Ainda Estou Aqui”, durante o final de semana do aniversário da cidade. As sessões ocorrerão antes do horário de abertura do cinema, às 10h30, no sábado e domingo, dias 25 e 26 de janeiro, e contarão com ingressos a preço de meia entrada para todos os espectadores, além do sorteio de brindes.

Nesta quarta-feira, 23 de janeiro, o longa foi anunciado em três categorias do Oscar: Melhor Atriz, com Fernanda Torres, Melhor Filme Estrangeiro e, pela primeira vez na história do cinema brasileiro, Melhor Filme. “Ainda Estou Aqui” já conta com mais de 3,5 milhões de espectadores.

Dirigido por Walter Salles e estrelado por, além de Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro, a produção experimentou um aumento de público nas últimas semanas graças à vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro como Melhor Atriz em Filme de Drama, enquanto concorria com alguns dos nomes mais importantes de Hollywood, como Angelina Jolie, Nicole Kidman e Tilda Swinton. O filme conta a história de Eunice Paiva, que investiga o desaparecimento do marido, Rubens Paiva, depois de ele ser levado por dois militares à paisana durante o período da ditadura militar.