Conheça os vencedores do 4º Festival Educa Claquete Ação

O Festival de Cinema de Educa Claquete Ação selecionou, entre 266 obras de todo o Brasil, 11 curtas-metragens de ficção, animação e documentário dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, que disputaram a mostra competitiva. Todas as produções abordaram temáticas relacionadas à educação, cultura, esporte e meio ambiente, oferecendo um panorama diversificado e enriquecedor da produção cinematográfica contemporânea no país.

O curta-metragem baiano “Caluim” (foto), que aborda o racismo, ganhou como melhor filme.

O prêmio de melhor ator ficou com Jackson Antunes pelo curta-metragem “De Frente pro Escuro”, do diretor Danilo Sacramento. No filme, um pai, em seu aniversário de 65 anos, tenta se reconectar com seus filhos. Desde 1993 nas telinhas, Jackson Antunes participou de mais de trinta produções da TV Globo.

A atriz Bruna Vasconcellos, do filme “O Pipa”, que tem direção de Isabela Alves, foi considerada a melhor atriz do festival. Com vocabulário pipeiro e trilha sonora com batidas de funk, o curta-metragem fala sobre o encantamento do brinquedo.

O melhor roteiro foi do filme mineiro “Irocô”, do diretor Denis Leroy Faria. A animação conta a história de uma árvore sagrada, Iroco, e como ela atendia aos pedidos das mulheres de uma aldeia em troca de oferendas. O curta é baseado na mitologia iorubá e na cultura afro-brasileira.