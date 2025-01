Curta-metragem “Teatro de Máscaras” estreia no Canal Brasil

O Canal Brasil abre espaço em sua programação para exibir dois filmes estrelados por Vera Holtz, no domingo, 26 de janeiro, a partir das 20h. Entram na grade o curta-metragem inédito no canal “Teatro de Máscaras”, de Eduardo Ades, e, em seguida, o longa-metragem “Tia Virgínia”, de Fabio Meira, que garantiu à Vera Holtz os troféus de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Gramado e no Los Angeles Brazilian Film Festival, em 2023, e no Prêmio Grande Otelo, em 2024.

Em “Teatro de Máscaras”, Vera interpreta Sara, que tem câncer cerebral e começa a vivenciar episódios de confusão mental. Contudo, a paixão pelo teatro faz com que ela relembre diversas histórias de peças teatrais, que funcionam como escape e refúgio em um momento desafiador. O filme é inspirado na história da mãe do diretor.

“Tia Virgínia” conta a história de Virgínia (Vera), 70 anos, que nunca se casou nem teve filhos e foi convencida pelas irmãs, Vanda (Arlete Salles) e Valquíria (Louise Cardoso), a deixar a vida que tinha para cuidar dos pais. O filme joga luz sobre os padrões sociais relacionados ao casamento e à maternidade e sobre as pessoas que dedicam integralmente suas vidas aos cuidados dos pais.