A vida e a obra de Marina Lima são retratadas em documentário

Uma mulher à frente do seu tempo e uma artista que, em mais de 40 anos de carreira, canta os anseios de várias gerações. A vida e a obra de Marina Lima são o tema de “Uma Garota Chamada Marina”, documentário dirigido por Candé Salles, com produção de Leticia Monte e Lula Buarque de Hollanda, exibido no Curta!.

Cenas do cotidiano da cantora foram registradas ao longo de dez anos pelo diretor — que também é seu ex-namorado e grande amigo —, em um filme que se passa entre Rio, São Paulo, Porto Alegre e Berlim. O resultado, verdadeiramente intimista, revela uma Marina nunca vista antes.

No processo de criação e no roteiro, realizado a partir do vasto material registrado em diversos suportes e formatos digitais, o filme acompanha a trajetória da artista, suas escolhas e mudanças, bastidores de shows, referências, parcerias, processo criativo e detalhes da sua vida.

“Uma Garota Chamada Marina” é uma produção da Espiral viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). O documentário também pode ser assistido no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro tv+ e no site oficial da plataforma (CurtaOn.com.br), um dia depois da estreia no canal. A exibição é na Segunda da Música, dia 27/01, às 21h30.