Brasil ganha espaço nobre no Festival de Punta del Este com “Ainda Estou Aqui”, “Malu” e “Cores e Amores de Lore”

Por Maria do Rosário Caetano

O Brasil vai encontrar na vigésima-sétima edição do FICPunta (Festival Internacional de Cinema de Punta del Este, no Uruguai), vitrine privilegiada do bom momento vivido por sua produção audiovisual.

“Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, com três indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, será o convidado hors concours da noite inaugural, que acontecerá no dia 15 de fevereiro.

“Malu”, de Pedro Freire, que iniciou sua trajetória no Sundance Festival e venceu o Festival do Rio (com “Baby”, de Marcelo Caetano), integra a competição de ficções ao lado de nove produções da Península Ibérica e América Latina.

“As Cores e Amores de Lore” (foto), de Jorge Bodanzky, participará, com mais cinco longas-metragens (também com recorte ibero-americano) da competição de documentários. O filme registra a trajetória da artista plástica Eleonore Koch, a Lore, única discípula do pintor Alfredo Volpi. Nascida na Alemanha, ela radicou-se no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e aqui viveu com muita liberdade e intensidade. Sempre dedicada à criação artística.

O FICPunta entregará seus troféus aos vencedores no dia 21 de fevereiro, em belo cine-teatro (o Cantegril), um dos points culturais mais importantes do aprazível balneário uruguaio, situado a 100 Km de Montevideo.

O jovem Pedro Freire e o veterano Jorge Bodanzky terão que enfrentar parada dura para conquistar o prêmio principal em suas respectivas categorias. Afinal, há competidores de peso, devidamente testados em festivais internacionais. Caso do espanhol “Rita”, estreia na direção da atriz Paz Vega (“Lúcia e Sexo”, de Julio Medem, 2001). O filme concorre ao Goya, o Oscar espanhol, na categoria opera prima (obra de diretor estreante).

Outro concorrente de peso é “El Ladrón de Perros”, de Vinko Tomicic, momento luminoso da história do cinema boliviano. Protagonizado pelo astro chileno Alfredo Castro (“Tony Manero”, “De Longe te Observo”) e pelo jovem Franklin Aro Huasca, o filme forma uma espécie de trilogia involuntária com os italianos “Ladrões de Bicicletas” (De Sica, 1948) e “Ladrão de Crianças”(Gianni Amelio, 1992).

A história promove a inesperada convivência de Martín (o carismático Franklin Aro Huasco), órfão de 13 anos, que trabalha como engraxate pelas ruas de La Paz. O solitário adolescente busca um pai. Um dia, ele intui que seu melhor cliente, o também solitário alfaiate Sr. Novoa (Alfredo Castro), é seu pai biológico. Por isso, elabora plano ousado e impulsivo.

Segundo sua fabulação, o Sr. Novoa teria abandonado o filho ainda bebê. Daí seu plano consistirá em sequestrar o que o alfaiate mais preza: seu cachorro, companheiro inseparável. Com essa ação, Martín espera não apenas chamar a atenção do metódico alfaiate, mas também estabelecer vínculo que possa ajudá-lo a compreender seu passado.

Daniela Cardarello, diretora artística do Festival de Punta del Este, lembra que “toda programação, que dura uma semana, é de acesso livre e gratuito”. E que “permite o encontro do público com atrizes e atores, diretores, produtores e com a imprensa especializada.”

O evento, organizado pela Intendência de Maldonado entregará aos vencedores do festival as estatuetas (referentes ao Prêmio Mauricio Litman) de melhor filme, diretor, atriz e ator. O melhor documentário receberá o Prêmio Lobo Marinho. Serão entregues, também, troféus do Júri Popular e da atuante Associação de Críticos Cinematográficos do Uruguai (ACCU).

Os filmes selecionados serão exibidos em diferentes salas de Maldonado e Punta del Este. Além do Cine-Teatro Cantegril, o circuito inclui o Teatro da Casa da Cultura de Maldonado, um acolhedor espaço ao ar livre no Teatro de Verano Margarita Xirgú, em San Rafael, e no Grupocine Punta del Este.

Confira os selecionados:

COMPETITIVA IBERO-AMERICANA (Ficção)

. Malu, de Pedro Freire (Brasil)

. El Ladrón de Perros, de Vinko Tomicic (Bolívia)

. Rita, de Paz Vega (Espanha)

. El Aroma del Pasto Recién Cortado, de Celina Murga (Argentina, Uruguai)

. Las Chicas de la Estación, de Juana Macías ( Espanha)

. Cuadrilátero, de Daniel Rodríguez Risco (Perú)

. Después, de Sofía Gómez Córdova, (México)

. La Invención de las Especies, de Tania Hermida (Equador-Cuba)

. Patio de Chacales, de Diego Figueroa (Chile)

. Tiguere, de José María Cabral (República Dominicana)

COMPETITIVA IBERO-AMERICANA (documentários)

. As Cores e Amores de Lore, de Jorge Bodanzky (Brasil)

. Constelación Portabella, de Claudio Zulian (Espanha)

. En la Caliente, de Fabien Pisani (Cuba-EUA)

. Imprenteros, de Lorena Vega y Gonzalo Javier Zapico (Argentina)

. Karuara, la Gente del Río, de Miguel Araoz y Stephanie Boyd (Peru)

. La Libertad de Fierro, de Santiago Esteinou (México)