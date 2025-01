Brasil implementa correção para atrasos na certificação de operadoras

A legislação atualizada deve ajudar a resolver alguns dos gargalos que causam atrasos desnecessários na certificação, ao mesmo tempo em que mantém o cumprimento rigoroso das normas

Após atrasos no processo de certificação de operadores de apostas, a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda do Brasil emitiu a Instrução nº 3/2025. Publicada em 14 de janeiro, a diretriz busca simplificar o processo de certificação e resolver alguns gargalos operacionais que dificultam o trabalho dos laboratórios credenciados.

A atualização apresenta mudanças abrangentes

Essa iniciativa tem como objetivo aliviar alguns dos problemas contínuos que assolam o processo de certificação técnica, garantindo que os operadores possam continuar suas atividades sem interrupções e, ao mesmo tempo, permanecer em conformidade com as rigorosas regulamentações de jogos de azar do Brasil. A Instrução nº 3/2025 aborda uma ampla seleção de questões e estende alguns prazos de inscrição de operadores, garantindo um processo mais tranquilo para todas as partes.

De acordo com os regulamentos atualizados, os operadores autorizados provisoriamente devem enviar vários certificados para seus serviços on-line até 30 de janeiro. Um novo formato de página de rosto para certificações de vários operadores também deve garantir maior clareza e alinhamento regulatório entre os operadores que compartilham recursos de certificação, o que é especialmente relevante para os provedores de serviços B2B.

Outras atualizações estão relacionadas às operadoras que já receberam uma licença, exigindo que elas forneçam atualizações mensais de vários documentos essenciais em caso de mudanças operacionais. Os regulamentos também permitem que as empresas solicitem uma extensão do processo de certificação e refinem o processo de verificação para operadoras especializadas em jogos on-line baseados em estúdios ao vivo. Essas empresas deverão apresentar certificações específicas a partir de 1º de fevereiro.

O Brasil continua comprometido com um setor equilibrado e sustentável

A nova diretriz está em total sintonia com a estratégia mais ampla do Brasil para garantir que o mercado de jogos de azar no país se mantenha devidamente regulamentado e transparente. A SPA continua a ser rigorosa no processo de licenciamento, exigindo o cumprimento total das suas exigências regulatórias. As novas licenças terão validade de cinco anos, permitindo que as operadoras gerenciem até três “skins” ou marcas de apostas diferentes.

Essas medidas atualizadas devem alinhar melhor as necessidades regulatórias com as realidades operacionais e, ao mesmo tempo, aumentar o compromisso do governo com a proteção do consumidor e a integridade do mercado. Graças ao fato de a SPA ter tomado medidas proativas para lidar com o rápido crescimento do setor brasileiro de apostas, espera-se que ele permaneça competitivo e seguro. Um processo mais simples também deverá evitar que as operadoras considerem a possibilidade de operar ilegalmente.

Com a implementação da Instrução nº 3/2025, o Brasil dá mais um passo fundamental para estabelecer sua posição como líder regional no setor de jogos de azar. À medida que o mercado amadurece, as partes interessadas podem esperar refinamentos contínuos na estrutura regulatória para apoiar o crescimento sustentável sem comprometer a confiança e a segurança do consumidor.

Novas normas de publicidade de jogos de azar no Brasil: maiores controles e responsabilidade do operador

Em dezembro de 2024, a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), com o apoio do Ministério da Fazenda do Brasil, implementou o Regulamento 1.231, que estabelece novas regras de publicidade para operadores de jogos de azar e apostas esportivas. Essas medidas visam proteger grupos vulneráveis e garantir um ambiente de jogo responsável.

De acordo com as novas exigências, as operadoras estão proibidas de:

Dirigir material publicitário a pessoas com menos de 18 anos de idade.

Use imagens e elementos que atraiam crianças e jovens.

Vincular o jogo a eventos culturais que envolvam menores de idade.

Patrocinar equipes esportivas de jovens e crianças.

Além disso, qualquer anúncio deve conter um aviso claro sobre restrições de idade com a indicação “18+”. Essas medidas estão de acordo com as disposições da Lei de Proteção ao Consumidor e têm como objetivo evitar o impacto negativo dos jogos de azar sobre os jovens.

Anteriormente, esperava-se que as medidas entrassem em vigor em 1º de janeiro de 2025, mas uma decisão judicial acelerou sua implementação.

Os operadores que violarem as regras estabelecidas poderão sofrer sérias sanções, incluindo multas pesadas e suspensão da licença. Assim, as autoridades brasileiras enfatizam a importância de uma abordagem responsável para a promoção de jogos de azar e buscam criar um ambiente seguro para todos os participantes do mercado.