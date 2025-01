Cinemateca Brasileira abre calendário de 2025 com retrospectiva de Amácio Mazzaropi

Foto: Cena de “Sai da Frente” © BCC/Acervo da Cinemateca Brasileira

Entre os dias 29 de janeiro e 9 de fevereiro, a Cinemateca Brasileira abre sua programação de 2025 com a Retrospectiva Mazzaropi. Em parceria com o Instituto Mazzaropi, a mostra reúne 18 filmes de um dos mais conhecidos artistas do cinema brasileiro.

A mostra celebra a finalização do projeto Digitalização e Difusão de Obras de Amácio Mazzaropi, aprovado por edital da Lei Paulo Gustavo, pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo. A iniciativa digitalizou seis filmes de Mazzaropi e as novas cópias digitais serão exibidas pela primeira vez ao público durante a retrospectiva. O projeto também levará essas obras e uma programação especial a Taubaté, em abril, em parceria com o Instituto e o Museu Mazzaropi.

Reconhecido pelo icônico personagem do caipira que definiu sua carreira, os filmes estrelados por Mazzaropi eram comédias leves e divertidas, muitas vezes permeadas por um toque de melodrama. Suas obras abordavam temas e debates relevantes, como o racismo, a reforma agrária, injustiças sociais e a relação entre campo e cidade. Assim, Mazzaropi construiu um conjunto de obras que se voltou para o cotidiano de grupos marginalizados da sociedade brasileira, tendo o humor como ponto central e uma linguagem popular capaz de alcançar números de bilheteria impressionantes.

A carreira artística de Amácio Mazzaropi (1912-1981) tem início em 1926, ao ingressar em uma trupe circense; ele permanece no teatro até 1946, quando é contratado pela Rádio Tupi para protagonizar um programa dedicado ao público que migrava do interior para a capital de São Paulo. Em 1951, Mazzaropi entra na Companhia Cinematográfica Vera Cruz, onde estreia no cinema com o filme “Sai da Frente” (1952), que será exibido na abertura da Retrospectiva. Na Vera Cruz, atua também em “Candinho” (1953), que contará com uma sessão especial na tela externa.

Após se desligar do estúdio, participa de produções de diferentes companhias até criar sua própria produtora e distribuidora, a PAM Filmes – Produções Amácio Mazzaropi, em 1958. A partir daí, passa a ter mais controle criativo sobre os filmes, além de criar uma estratégia de distribuição de sucesso que levou milhões de espectadores para as salas de cinema. É desta fase a maior parte dos filmes selecionados para a mostra, com destaque para “Zé do Periquito” (1961), “O Lamparina” (1964), “O Corintiano” (1966) e “O Puritano da Rua Augusta” (1966).

Além das sessões, será realizado o debate “Vida e obra de Amácio Mazzaropi”, com a presença de Cláudio Marques Luiz, Paulo Duarte e Celso Sabadin. O debate terá acessibilidade em Libras e será transmitido ao vivo no canal YouTube da Cinemateca Brasileira.

A programação é gratuita e os ingressos distribuídos uma hora antes de cada sessão.