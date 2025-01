Nova comédia de Cris D’Amato estreia nos cinemas

Foto: Jonas Bloch, Regina Braga, Thati Lopes e Rodrigo Simas © Raisa Verbickaya

“Viva a Vida”, comédia romântica dirigida por Cris D’Amato (“A Sogra Perfeita”, “S.O.S. Mulheres ao Mar”), produzida por Julio Uchôa, da Ananã Produções, e com roteiro de Natalia Klein, estreia no dia 30 de janeiro nos cinemas, com distribuição da Elo Studios. Estrelado por Thati Lopes, Rodrigo Simas, Regina Braga, Jonas Bloch e Diego Martins, e com participação especial de Daniel Filho, o longa conquistou o prêmio de Melhor Comédia no Toronto International Women Film Festival.

O filme acompanha a jornada de Jéssica (Thati Lopes), uma jovem que perdeu a mãe quando criança e se tornou desiludida com relacionamentos, acreditando que é melhor viver sozinha para evitar decepções e sofrimentos. Ela tem uma rotina pacata e trabalha no antiquário do Seu Ulisses (Daniel Filho), até que sua vida vira de cabeça para baixo, quando encontra na loja um medalhão idêntico ao seu, que ganhou de sua tia Raquel (Luisa Thiré). O artefato a leva até Gabriel (Rodrigo Simas), seu primo distante que, ao contrário dela, não sabe ficar sozinho.

Os dois descobrem que, no passado, Raquel e Miriam (avó de Gabriel) pararam de se falar depois que a terceira irmã, Hava (Regina Braga), abandonou a família para viver com seu grande amor, Ben (Jonas Bloch). Durante a juventude, o casal viveu grandes aventuras com emoção e intensidade, e foi morar no exterior.

Para desvendar os segredos da família, Jéssica e Gabriel decidem ir em busca de Hava e embarcam em uma viagem para Israel com a Rosenn Tours, empresa de turismo de Ben, e a excursão é liderada pelo carismático guia Ramirez (Diego Martins). A viagem passa por cenários belíssimos e locais de grande importância histórica como o Muro das Lamentações, Parque de Timna e Ein Gedi. Após muitas confusões e aprendizados, eles vão descobrir que o amor aparece onde menos se espera.

Rodado no Rio de Janeiro e em Israel, em 2022, o longa tem coprodução da Claro e conta com investimento do BRDE/FSA, Ancine, patrocínio do Banco Daycoval e apoio do Ministério do Turismo de Israel e da Genera.