Produzida pela Boutique Filmes, segunda temporada de “Mila no Multiverso” estreia no Disney Channel

Com produção assinada pela Boutique Filmes, “Mila no Multiverso” estreia sua segunda temporada, no dia 15 de julho, às 19h, no Disney Channel.

Na primeira temporada, Mila (Laura Luz) encontra um dispositivo que a leva para diferentes universos e, assim, a jovem começa uma jornada em busca de sua mãe, Elis (Malu Mader). Ao descobrir esses novos universos, Mila e seus amigos, Juliana (Yuki Sugimoto), Vinícius (João Victor Gonçalves) e Pierre (Dani Flomin), são perseguidos por um grupo de “Operadores”, que escondem muitos mistérios e aventuras com eles.

A segunda temporada chega com mais enigmas e aventuras, já que em uma viagem para dois universos que se fundem – um cerrado e uma floresta –, Mila encontra sua mãe, seus amigos e uma pessoa importante do seu passado. Assim, começa a jornada da protagonista atrás dos segredos da sua família, enquanto enfrenta os “Operadores”.

Esta temporada vem com mais valor de produção e investimento. Foram construídos mais de 2 mil metros quadrados de estúdio e parte das filmagens aconteceram no Tocantins, nas Serras Gerais. Foram mobilizados centenas de pessoas entre a equipe da série e pessoas do local.

“Mila no Multiverso” tem direção geral de Júlia Jordão, com episódios dirigidos pela própria Julia e Jessica Queiroz. O roteiro final é de Cassio Koshikumo e Janaina Tokitaka. A fotografia é de Hélcio “Alemão” Nagamine e Rodrigo Reis. A direção de arte é de Marghe Pennacchi. A produção executiva é de Renata Artigas e Larissa Spada. O elenco ainda conta com Bukassa Kabengele, Felipe L. Montanari, Rafaela Mandelli, Amanda Lyra, Danilo Moura e Luana Tanaka.

A produção da série é de Tiago Mello, responsável por séries como “3%”, “Julie e Os Fantasmas” e “Passinho, o Ritmo dos Sonhos”, a ser lançada em breve na Disney+.

Os novos episódios de “Mila no Multiverso” passarão de segunda a quinta-feira, às 19h, a partir do dia 15 de julho, no Disney Channel. É possível assistir as reprises às sextas-feiras, a partir das 19h, e aos sábados e domingos, às 13h30. A primeira temporada completa será exibida no dia 14 de julho, a partir das 16h.