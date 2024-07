2ª Claro Festival Curta! Documentários amplia premiação e período de votação

Foto: O dramaturgo Zé Celso em cena da série “Companhias do Teatro Brasileiro”

O público tem até 20 de julho para votar nos seus filmes e séries preferidos do 2º Claro Festival Curta! Documentários. São cerca de 300 conteúdos disponibilizados gratuitamente através do site www.festivalcurtadocs.com.br, divididos em três mostras: Oficial, Brasileiros e Internacional. Serão distribuídos R$ 100 mil entre os premiados das três categorias, sendo que os vencedores das duas primeiras recebem ainda o Prêmio Quanta para confecção de dois deliveries.

O voto popular seleciona os premiados nas mostras Brasileiros e Internacional. Já um júri técnico decide os vencedores da Oficial entre os cinco conteúdos mais votados pelo público. Entre os jurados estão confirmados na categoria artes a atriz Marieta Severo, a diretora do grupo Estação de Cinema, Adriana S. Rattes, o crítico de cinema Inácio Araújo, o crítico de arte Paulo Sergio Duarte, e a diretora Viviane Ferreira. Já na categoria humanidades, o corpo técnico é composto pelo psicanalista Christian Dunker, a jornalista e historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto, a escritora Heloísa Teixeira e os jornalistas Eduardo Bueno e Maria Fernanda Rodrigues.

Repetindo a parceria do ano passado, a Quanta oferece aos vencedores das mostras Oficial (Artes, Humanidades e voto popular), Brasileiros e CurtaEdu a confecção de dois deliveries (DCP, MXF, H264, entre eles) para qualquer produto audiovisual de até 100 minutos.

No extenso cardápio da Mostra Oficial estão, por exemplo, no campo das artes visuais, o documentário “Mulheres Radicais”, de Isabel De Luca e Isabel Nascimento Silva, com histórias de 120 artistas plásticas latino-americanas dos anos 60 e 80; o filme “O que Pode o Corpo?”, de Leonardo Barcelos, que faz um retrato do corpo no mundo contemporâneo; e “A Última Vanguarda”, de Peu Lima, destacando as transformações culturais e sociais que a cidade de Salvador sofreu nos anos 50 e 60, tendo como motor principal experiências da Universidade Federal da Bahia promovida pelo reitor Edgar Santos. Já na categoria humanidades, “Incompatível com a vida”, de Eliza Capai, traz o registro da gravidez da própria diretora, que precisou ser interrompida, e conversa com mulheres que passaram pela mesma situação; e “Noite e Dia – Lima Barreto, Obra & Vida”, de Rodrigo Grota, contando a trajetória do jornalista e cronista carioca Afonso Henriques de Lima Barreto.

A Mostra Brasileiros reúne produções nacionais que foram realizadas com apoio do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e estrearam em canais brasileiros independentes. Entre os filmes, estão “Legítima Defesa”, de Susanna Lira, sobre a história de três mulheres brasileiras que sofriam agressões físicas, porém em uma reação mataram o seu parceiro; “Quem Precisa de Identidade?”, de Kátia Klock e Márcia Navai, que entrevista mulheres, homens, pessoas LGBTQIA+ e de diferentes religiões para debater o que é ser negro no Brasil; e a série “Viagem de Bolso”, que apresenta o Brasil através da literatura.

Grandes nomes da arte mundial têm suas vidas contadas em produções da Mostra Internacional. “Van Gogh, a Criação de um Mestre”, de Anne Richard, conta a história de Johanna, cunhada de Vincent, que herdou grande parte do acervo do artista e batalhou para que ele fosse reconhecido. “The Rolling Stones: Crossfire Hurricane”, de Brett Morgen, mostra de forma íntima uma das maiores bandas de rock dos últimos tempos; e há produções que esmiúçam detalhes da Segunda Guerra Mundial, como na série “O Cinema e a Segunda Guerra”, de Lyndy Saville.

O encerramento do 2º Claro Festival Curta! Documentários será no dia 3 de agosto, reunindo jurados, profissionais dos conteúdos participantes e convidados em uma cerimônia de premiação nos cinemas do Estação Net Gávea, com transmissão ao vivo pelo YouTube. O patrocínio é da Claro através da Lei Rouanet e do Ministério da Cultura.

Dois prêmios adicionais serão oferecidos pelo site CurtaEdu, na forma de prêmios aquisição, aos dois conteúdos brasileiros que apresentem maior potencial para uso em projetos pedagógicos com alunos do ensino médio, no valor de R$10 mil, cada prêmio. Os vencedores serão escolhidos por um comitê pedagógico vinculado ao projeto Claro Documentários para o Enem, que oferecerá acesso a um catálogo de documentários para até 200 escolas e 250 mil alunos da rede pública inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2024, ação de difusão audiovisual também patrocinada pela Claro.

Atividades presenciais

O cinema Estação Botafogo sedia as atividades presenciais com uma masterclass com a documentarista Susanna Lira (que dirigiu 18 longas-metragens e dezenas de curtas e séries, acumulando 120 prêmios) e quatro sessões intituladas “Salas de Montagem”, nas quais filmes inéditos, ainda em fase final de montagem ou finalização, serão apresentados por seus diretores e montadores que, na sequência, conversam com o público formado por estudantes de cinema, cinéfilos e profissionais interessados. As datas e inscrições gratuitas serão divulgadas no site do festival.

Os quatro filmes já confirmados são: “Cazuza, Boas Novas”, com direção de Nilo Romero (também baixista e arranjador de discos icônicos de Cazuza) e montagem de Jordana Berg (montadora de vários filmes de Eduardo Coutinho); “Paraíso”, o novo longa da diretora Ana Rieper — um documentário sobre as heranças da condição colonial brasileira na vida diária atual, a partir de uma narrativa musical e do uso de material de arquivo de naturezas diversas —, com montagem de Pedro Bronz, que também é diretor de documentários, como “O Astronauta Tupy”, sobre a trajetória do músico Pedro Luis; “Canecão – Tantas Emoções”, de Bruno Levinson com montagem de Tuco (João Lourenço) e “O Brasil que Não Houve – As Aventuras do Barão de Itararé no Reino de Getúlio Vargas”, de Renato Terra (“Uma Noite em 1967″) e Arnaldo Branco, com pesquisa de imagens do infalível Antônio Venâncio e montagem também de Jordana Berg.

Ainda na programação estão três painéis de debates sobre política do audiovisual, coordenados por Alfredo Manevy, diretor de “Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor”, filme que integra o festival. Manevy, entre 2006 e 2010, atuou no MinC como Secretário de Políticas Culturais e, depois, como Secretário Executivo da pasta. Hoje é membro do Conselho Superior de Cinema. Os painéis previstos são: Atualização sobre a tramitação no Congresso do Projeto de Lei de regulação do streaming, possivelmente com a presença do próprio deputado Andre Figueiredo, relator do PL; A relevância e a sustentabilidade dos canais super brasileiros previstos no sistema de fomento e difusão estruturado pela Lei 12.485 (Lei da TV Paga) – seus dilemas atuais”; e Possibilidades atuais e demandas de setores da indústria para intensificação das oportunidades de coprodução internacional (também para projetos de televisão).

Estudantes, profissionais e interessados registrados para participar dos eventos presenciais poderão solicitar Certificados de Participação e os receberão, após os eventos, pelo email cadastrado.