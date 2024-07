José Eduardo Belmonte vai dirigir longa inspirado na história de um dos assaltos mais famosos dos anos 80

Foto © Matheus Zanchet/Agência Pressphoto

A Galeria Distribuidora anunciou seu novo projeto, “Assalto à Brasileira”, livremente inspirado na história do roubo à agência Banestado, em Londrina, nos anos 80. Com direção de José Eduardo Belmonte (“Uma Família Feliz”), o longa-metragem é baseado no livro homônimo de Domingos Pellegrini e roteirizado por L.G. Bayão (“Aumenta que é Rock and Roll”).

O longa foi desenvolvido pela Galeria Distribuidora e é uma coprodução entre a Galeria com a Santa Rita Filmes e o Grupo Telefilms. As filmagens terão início no quarto trimestre deste ano.

A trama do filme acompanha o desenrolar do assalto e suas consequências. A história tem início no fatídico 10 de dezembro de 1987, quando sete homens invadiram o prédio do Banestado, a maior agência bancária de Londrina, no Paraná. No dia, centenas de pessoas foram feitas de reféns e do lado de fora do banco, por sinal, uma plateia torcia para os assaltantes. O assalto é um dos crimes mais famosos da cidade e ganhou repercussão nacional.