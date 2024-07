13° Mostra Ecofalante anuncia os filmes selecionados para seus programas competitivos

Foto: “Eskawata Kayawai (O Espírito da Transformação)”, de Lara Jacoski e Patrick Belem

A Mostra Ecofalante de Cinema, que realiza sua 13ª edição em São Paulo, entre os dias 1 e 14 de agosto, anunciou os filmes selecionados para seus três programas competitivos: Competição Latino-Americana, Competição Territórios Brasileiros e Concurso Curta Ecofalante.

Totalmente gratuito, o mais importante evento audiovisual sul-americano dedicado às temáticas socioambientais contará com a exibição de mais de 120 títulos de 24 países, além de debates com convidados especiais e diversas outras atrações.

Competição Latino-Americana

Presente na Mostra Ecofalante desde 2014, a Competição Latino-Americana premia os melhores filmes de temática socioambiental da América-Latina. Foram selecionados 17 filmes, entre longas e curtas-metragens, produzidos na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, México, República Dominicana, Panamá e Peru.

Os filmes selecionados foram:

Longas

“A Gruta Contínua” ( Argentina e Cuba, 2023, 85’) dir. Julián D’Angiolillo

“A Transformação de Canuto” (Brasil, 2023, 132’) dir. Ariel Kuaray Ortega e Ernesto de Carvalho

“Bila Burba” (Panamá, 2023, 70’) dir. Duiren Wagua

“Céu Aberto” (Peru, 2023, 63) dir. Felipe Esparza

“Histórias de Shipibos” (Peru, 2023, 117’) dir. Omar Forero

“Ramona” (República Dominicana, 2023, 82’) dir. Victoria Linares Villegas

“Rio Vermelho” ( Colômbia/França, 2023, 70) dir. Guillermo Quintero

Curtas

“A Menos que Bailemos” (Colômbia, 2023, 14′) dir. Hanz Rippe Gabriel e Fernanda Pineda Palencia

“Cama Vazia” (Brasil, 2023, 6) dir. Fábio Rogério e Jean-Claude Bernardet

“Concórdia ” (Chile, 2022, 9′) dir. Diego Véliz

“Hikuri” (México, 2023, 18′) dir. Sandra Ovilla León

“Margens Luminosas ” (Argentina, 2023, 18′) dir. Maira Ayala

“O Materialismo Histórico da Flecha contra o Relógio” (Brasil, 2023, 26′) dir. Carlos Adriano

“Um Campo Que Já Não Cheira a Flores” (México, 2023, 19′) dir. César Flores Correa

“Vão das Almas” (Brasil, 2023, 15′) dir. Edileuza Penha de Souza / Santiago Dellape

“Você Vai Me Esquecer?” (México/Peru/España, 2023, 12′) dir. Sofía Landgrave Barbosa

“Yarokamena” (Colômbia, 2022, 21′) dir. Andres Jurado

Competição Territórios Brasileiros

Presente na Mostra Ecofalante pela primeira vez neste ano de 2024, a Competição Territórios Brasileiros premia os melhores filmes de produções ou coproduções brasileiras que abordam diferentes visões e aspectos do país e trazem uma perspectiva socioambiental em relação aos temas tratados. Foram selecionados 27 filmes, entre longas, médias e curtas-metragens.

Os filmes selecionados foram:

Longas

“À Margem do Ouro” (Brasil, 2023, 95′) dir. Sandro Kakabadze

“Anhangabaú” (Brasil, 2023, 88’) dir. Lufe Bollini

“Black Rio! Black Power!” (Brasil, 2023, 74′) dir. Emilio Domingos

“Eskawata Kayawai (O Espírito da Transformação)” (Brasil, 2023, 70′) dir. Lara Jacoski e Patrick Belem

“Favela do Papa” (Brasil, 2023, 76′) dir. Marco Antonio Pereira

“Memórias da Chuva” (Brasil, 2023, 77′) dir. Wolney Oliveira

“O Bixiga é Nosso!” (Brasil, 2023, 73′) dir. Rubens Crispim

“O Contato ” (Brasil, 2023, 85) dir. Vicente Ferraz

“Ouvidor” (Brasil, 2023, 74′) dir. Matias Borgström

“Rejeito” (Brasil/EUA, 2023, 75′) dir. Pedro de Filippis

“Samuel e a Luz” (Brasil, 2023, 70′) dir. Vinícius Girnys

“Sekhdese” (Brasil, 2023, 86′) dir. Graciela Guarani, Alice Gouveia

“Sociedade de Ferro – A Estrutura das Coisas” (Brasil, 2024, 73′) dir. Eduardo Rajabally

Médias e Curtas

“A Bata do Milho” (Brasil, 2023, 16′) dir. Eduardo Liron e Renata Mattar

“A Chuva do Caju” (Brasil, 2023, 21′) dir. Alan Schvarsberg

“Água Rasa” (Brasil, 2023, 19’) dir. Dani Drumond

“Ava Yvy Pyte Ygua / Povo do Coração da Terra” (Brasil, 2023, 40’) dir. Coletivo Guahuí Guyra Kuera

“Despovoado” (Brasil, 2023, 18’) dir. Guilherme Xavier Ribeiro

“Interior da Terra” (Brasil, 2022, 16’) dir. Bianca Dacosta

“Kwat e Jaí – Os Bebês Heróis do Xingu” (Brasil, 2023, 20’) dir. Clarice Cardell

“Mborairapé” (Brasil, 2023, 35’) dir. Roney Freitas

“Nosso Terreiro” (Brasil, 2023, 18’) dir. Anna Rieper, Patrícia Medeiros, Ranyere Serra, Fernando Lucas Silva

“Nunca Pensei que Seria Assim” (Brasil, 2022, 11’) dir. Meibe Rodrigues

“O Silêncio Elementar” (Brasil, 2024, 15’) dir. Mariana de Melo

“Onde a Floresta Acaba” (Brasil, 2023, 15’) dir. Otavio Cury

“Retratos de Piratininga” (Brasil, 2023, 18’) dir. André Manfrim

“Sertão, América” (Brasil, 2023, 18’) dir.Marcela Ilha Bordin

Concurso Curta Ecofalante

O Concurso Curta Ecofalante é uma competição voltada para curtas-metragens produzidos por estudantes. Para participar, os filmes inscritos devem abordar temáticas relacionadas a pelo menos um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU na Agenda 2030 – são 17 objetivos que abrangem temas como erradicação da pobreza, saúde de qualidade, combate às mudanças climáticas e igualdade de gênero.

O Concurso Curta selecionou 25 filmes que serão exibidos durante a Mostra e concorrerão ao prêmio de Melhor Curta Ecofalante:

“Além do Impedimento” (Brasil, 2023, 6’) dir. Heloisa Lawanda

“Arquipélago do Bailique: Fragmento das Ilhas Que Dançam” (Brasil, 2023, 26’) dir. Agatha Garmes, Isabel Pontual, Mayra Ataide, Sarah Castro, Tetê Barddal

“As Placas São Invisíveis” (Brasil, 2023, 24’) dir. Gabrielle Ferreira

“Camburi Resiste” (Brasil, 2023, 18’) dir. Guilherme Landim

“Chão De Taco” (Brasil, 2023, 18’) dir. Alan Santana

“Cida Tem Duas Sílabas” (Brasil, 2023, 20’) dir. Giovanna Castellari

“Deriva” (Brasil, 2023, 9’) dir. Hellen Nicolau

“Desconserto” (Brasil, 2023, 7’) dir. Haniel Lucena

“Desmistificando o Axé” (Brasil, 2023, 31’) dir. Marco Neto

“Mama – Africanos em São Paulo” (Brasil, 2023, 17’) dir. Rafael Aquino

“Manchas de Sol” (Brasil, 2023, 19’) dir. Martha Mariot

“Máquinas de Lazer” (Brasil, 2023, 11’) dir. Italo Zaccaon

“Mar.INA” (Brasil, 2023, 26’) dir. Samyre Protázio , Marcelo Almeida Jeyci Elizabeth, Igor Cariman, , David Silva, Divina Profana – Direção coletiva

“Nheengatu” (Brasil, 2023, 6’) dir. Luiz Filho

“Pelos” (Brasil, 2023, 16’) dir. Emma Marques

“Por Trás dos Prédios” (Brasil, 2023, 17’) dir. João Mendonça

“Pour Elis” (Brasil, 2023, 9’) dir. Matheus Alencar

“Quanto Vale?” (Brasil, 2024, 18’) dir. Letícia S. Góis

“Retorno” (Brasil, 2024, 16’) dir. Arthur Paiosi

“Sementes da Resistência, o 25 de Maio e a Luta pela Reforma Agrária” (Brasil, 2023, 20’) dir. Raielle Mazzarelli

“Sobre Viver: Trajetórias Indígenas na Urbanidade” (Brasil, 2023, 16’) dir. Marcelo Melchior

“Tereza” (Brasil, 2023, 9’) dir. Bea Souza

“Terra Sincera” (Brasil, 2022, 4’) dir. Renan Turci

“TRANSpassado – Corpos que Retratam” (Brasil, 2023, 25’) dir. Otávio Kaxixó

“Visões da Maré” (Brasil, 2023, 8’) dir. Vivian Cazé, Michael Sousa, Alle Estrela, Thay Silva, Julia Alves

A Mostra Ecofalante de Cinema é viabilizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Ela tem patrocínio da Itaú, Mercado Livre, Prefeitura de São Paulo e da Spcine, empresa pública de fomento ao audiovisual vinculada à Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e apoio da White Martins e Synergia Socioambiental. Tem apoio institucional do WWF-Brasil, da Cinemateca da Embaixada da França no Brasil, do Institut Français e do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A produção é da Doc & Outras Coisas e a coprodução é da Química Cultural. A realização é da Ecofalante e do Ministério da Cultura.