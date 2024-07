Cine Pitching APACI abre inscrições para sua 8ª edição

O Cine Pitching APACI abriu as inscrições para sua 8ª edição para projetos de filmes e séries para cinema, TV e streaming. As inscrições se encerram dia 31 de julho, às 17h59.

Realizado pela APACI (Associação Paulista de Cinema), com patrocínio da Spcine e apoio da API, BRAVI, Cinemateca Brasileira, Forcine, Kinoforum, Siaesp e Sicav, o evento acontecerá nos dias 28 e 29 de agosto, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, em parceria e simultaneamente com o Festival Internacional de Curtas de São Paulo.

O evento tem o objetivo de aproximar, através de rodadas de negócios e pitchings, autores, realizadores e distribuidores de cinema, representantes dos canais de TV e streaming e produtores em volta de projetos em fase inicial de desenvolvimento.

Criado em 2017, o Cine Pitching se firmou como uma importante iniciativa para o mercado audiovisual, com quase mil e quinhentos projetos inscritos e a participação de grandes distribuidores e players.

Os projetos serão selecionados pelos players para rodadas de negócios no formato de reuniões one to one. O evento conta, ainda, com duas modalidades de pitching: pitching para estudantes e recém-formados e pitching para curta-metragistas Kinoforum 2023 e 2024, que tem inscrição gratuita e é destinado aos realizadores que participaram do Festival Internacional de Curtas Kinoforum nas edições de 2023 e/ou 2024. A modalidade foi organizada para colocar em contato realizadores e grandes produtores e distribuidores para viabilizar seus novos projetos.

Além das sessões de pitching e rodadas de negócios, o evento contará com debate e workshop.

Mais informações, regulamento e formulário de inscrição estão disponíveis no site https://www.bocaboca.com.br/cine-pitching.